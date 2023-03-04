Не вірить лікарям і підсів на таблетки: Bild розповів про тяжку хворобу Кадирова

Для лікування чеченського диктатора нібито прибув відомий уролог із ОАЕ

Мріючий про "взяття Києва" лава Чечні рамзан продовжує дивувати користувачів мережі своїми надзвичайними "перетвореннями": його то "розносить вшир", то "знов повертає" у звичні рамки.

"В останні тижні користувачі мережі звернули увагу на зовнішність голови Чечні, що змінилася: рамзан кадиров помітно погладшав, на його обличчі з’явилися набряки", — пише німецьке видання Bild.

Журналісти звертають увагу на той факт, що за останні кілька місяців "дон" сильно додав у вазі, часто виглядає похмурим, а на деяких відео, схоже, не може розплющити очі. Побачивши кілька таких роликів, злі язики навіть почали зле жартувати, що чеченського диктатора "розпирає від влади".

На підтвердження своєї версії видання публікує два фото кадирова. На одному з них (праворуч) голова Чечні у березні 2022 року, на іншому – на початку лютого поточного року.

Звичайно, перша думка, яка напрошується при спогляданні подібних "перетворень" — надто часте вживання придворними "дона" фотошопу з метою догодити шефу.

Але, можливо, справа навіть не в улесливості підлабузників кадирова: Bild називає ще одну можливу причину "мінливості" голови Чечні — проблеми зі здоров’ям.

При цьому видання посилається на повідомлення глави уряду Ічкерії у вигнанні Ахмеда Закаєва, який заявив, що Кадиров має серйозні проблеми з нирками.

І що для його лікування до Грозного нібито прибув з Об’єднаних Арабських Еміратів голова урологічного відділення престижної клініки Бурджіл в Абу-Дабі, який відомий як фахівець із лікування нирок із більш ніж 40-річним досвідом роботи. Можливо, саме з цієї причини Кадирова не було на посланні путіна до федеральних зборів росії.

Якщо інформація про хворобу нирок вірна, то це багато в чому пояснило б причину роздутого тіла голови Чечні, зазначає видання.

А те, що часом кадиров виглядає енергійним і рухливим, можна пояснити вживанням стимуляторів. Але цей шлях дуже небезпечний, тому що подібні "таблеточки" викликають звикання, і людина стає дуже залежною від їх застосування.

Як би там не було, офіційного підтвердження хвороби Кадирова не поступало. Але, схоже, повідомлення про те, що "кадиров з’їв росію" або, зрештою, вчительку-пропутинку Марію Іванівну, з’являтимуться регулярно.