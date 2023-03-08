У кадырова увели любимую лошадь: расстроенный "пехотинец путина" поразил ценой скакуна

Любимец кадырова стоил ему кругленькую сумму

Изрядно распухший "пехотинец путина" рамзан кадыров потерял лошадку в Чехии. Как оказалось страсть главы Чечни стоила ему миллионы долларов.

В чешской полиции говорят, что в ночь на 4 марта из конюшни в селе Крабчицы Устецкого края неизвестный преступник снял цепь с раздвижной двери и похитил 16-летнего чистокровного английского племенного жеребца.

"У гнедого жеребца есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, и часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета", — говорится в сообщении.

Правоохранители оценивают похищенное животное в почти 400 тысяч крон.

"Полиция сейчас усиленно разыскивает виновного в краже и украденную лошадь", — отмечают полицейские.

И хотя владелец жеребца не указывается в сообщении, чешские СМИ заявляют, что, животное по кличке Зазу входило в перечень имущества чеченского лидера, арестованного в рамках введенных против него западных санкций. кадыров приобрел коня в 2012 году.

При этом отмечается, что перед полномасштабным вторжением россии в Украину двое русскоговорящих мужчин уже пытались увести Зазу из конюшни Darhorse. Они пытались убедить управляющего, что, несмотря на санкции, они смогут транспортировать жеребца по территории Евросоюза, неизвестные обещали переправить его в Польшу, однако получили отказ.

Впрочем, то, что владельцем коня является кадыров он подтверждает и сам. В сети чеченский диктатор всячески огорчается из-за ситуации и жалуется, что стоимость Зазы, на самом деле, составляет не менее 10 миллионов долларов.

кадыров видит сложившуюся ситуацию подозрительной, дескать: "конокрады какие-то уникальные: глупы, чтобы красть санкционную лошадь, и хитры, чтобы их не нашла полиция. Не верю".

Больше всего рамзан сокрушается якобы по поводу того, что животное могло попасть в плохие руки, видимо думая, что будучи в руках кровавого чеченского диктатора лошадь была в восторге.

Напомним, ранее мы писали о том, что кадыров назвал пригожина "братом" и захотел создать свою ЧВК.

Также мы сообщали о том, что кадыров размечтался о переговорах с Зеленским, взятии Киева и еще двух городов.