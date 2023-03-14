"Это война, а не курорт": кадыров призвал российских военных перестать плакать на камеру

кадыров считает, что россия учится на ошибках, а солдаты должны верить, что все хорошо

Чеченский лидер и живущий в достатке рамзан кадыров обратился к российским военным. Он призвал их не жаловаться на нехватку чего-либо на войне, а самим искать решение задач.

В своем Телеграм-канале он опубликовал объемный пост, в котором заявляет, что закончившиеся патроны — признак плохого бойца и пока их нет нужно "терпеть сутки" и самому искать себе "другую задачу". Тех, кто вслух говорит о проблемах со снабжением в российской армии, чеченский главарь назвал "нерадивыми". Он также заявил, что публично нельзя высказывать недовольство, тем более в соцсетях.

кадыров также заявил, что "итоги СВО" нужны всей россии. Вспомнил он и про "неонацистов" в Киеве, борьбу россии со всем блоком НАТО и ЕС, заявил, что россия крепчает под санкциями и развивается, пока все работают. В итоге кадыров заявил, что западные СМИ "хотят выставить российскую армию в позорном свете" и что россия очищает Украину от "сатанистов".

Напомним, "Телеграф" сообщал, что у чеченского главаря проблемы со здоровьем. Кроме резкого набора веса у него на пальце заметили медицинский прибор. Среди возможных проблем со здоровьем называется онкология.