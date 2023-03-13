"Плохой знак": в россии с мечети ветром сдуло минарет (видео)

В результате инцидента никто не пострадал

В россии случилось очередное ЧП. Так 13 марта в Уфе из-за сильного ветра обрушился один из минаретов недостроенной мечети "Ар-Рахим".

Как сообщают местные СМИ, в региональном МЧС отметили, что людей на месте происшествия не было, а потому обошлось без пострадавших.

Отмечается, что само здание не пострадало, однако от удара были разрушены 70 метров строительных лесов и сорван баннер, которым прикрывали стену. Кроме того серьезные повреждения получил сам купол минарета, хотя в МЧС об этом не сообщали.

Причины происшествия устанавливаются профильными службами, однако в настоящее время все списывают на сильный ветер, который периодически достигал скорости в 20 метров за секунду.

В то же время в сети появилось видео момента падения, а также фото, на котором видны повреждения минарета.

Происшествие не могло пройти мимо пользователей сети, часть из которых увидела в происшествии "дурной знак", а другая обвинила местное руководство в коррупции.

Как сообщалось ранее, в сентябре российские священнослужители испортили одну из самых знаменитых икон страны из-за прихоти главы РПЦ кирилла. Тогда пользователи сети тоже увидели в этом плохой знак.