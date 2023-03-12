Фекальное "цунами" обрушилось на Воронежскую область: селяне сидят в экскрементах и негодуют (фото, видео)

Фекалии вытекают в местную реку, которая впадает в Дон

Пока россияне пытаются погрузить Украину в темноту с помощью своих ракетных ударов, сами жители "великодуховной" погружаются в фекалии. Такая малоприятная участь постигла целое село в Воронежской области.

Об этом сообщаются местные Telegram-паблики.

По их данным, целое фекальное "цунами" захлестнуло Новомарковку.

"Затопило половину посёлка. Всё это течёт в центр села и в местную реку Богучарка, которая впадает в Дон, что может привести к серьёзным проблемам", – передают авторы поста слова очевидцев.

Согласно предварительным данным, это произошло из-за того, что в мясо-молочном комплексе прорвало отстойник с жидкими отходами.

О случившемся уже прознали и в правительстве. На фекальное ЧП отрядили экологов из департамента экологии и природных ресурсов.

"В пресс-службе СУ СК по Воронежской области сообщили, что следователи проверят информацию о загрязнении окружающей среды в селе Новомарковка В региональном департаменте природных ресурсов и экологии отметили, что его представители проведут выездную проверку", — пишут в сети.

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