Фекальне "цунамі" обрушилося на Воронезьку область: селяни сидять в екскрементах і обурюються (фото, відео)

Фекалії витікають у місцеву річку, яка впадає в Дон

Поки росіяни намагаються занурити Україну в темряву за допомогою своїх ракетних ударів, самі жителі "великодуховної" занурюються у фекалії. Така малоприємна доля спіткала ціле село у Воронезькій області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-паблік.

За їхніми даними, ціле фекальне "цунамі" захлеснуло Новомарківку.

"Затопило половину селища. Все це тече до центру села та до місцевої ріки Богучарки, яка впадає в Дон, що може призвести до серйозних проблем", — передають автори поста слова очевидців.

За попередніми даними, це сталося через те, що у м’ясо-молочному комплексі прорвало відстійник із рідкими відходами.

Про те інцидент вже дізнались і в уряді. На фекальну НП відрядили екологів із департаменту екології та природних ресурсів.

"У прес-службі СУ СК по Воронезькій області повідомили, що слідчі перевірять інформацію про забруднення навколишнього середовища в селі Новомарківка. У регіональному департаменті природних ресурсів та екології зазначили, що його представники проведуть виїзну перевірку", — пишуть у мережі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у великому місті Росії вулиці залило окропом.

Також ми повідомляли, що в окупованому Криму сотні тисяч людей залишилися без води.