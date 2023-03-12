Фекальне "цунамі" обрушилося на Воронезьку область: селяни сидять в екскрементах і обурюються (фото, відео)
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Фекалії витікають у місцеву річку, яка впадає в Дон
Поки росіяни намагаються занурити Україну в темряву за допомогою своїх ракетних ударів, самі жителі "великодуховної" занурюються у фекалії. Така малоприємна доля спіткала ціле село у Воронезькій області.
Про це повідомляють місцеві Telegram-паблік.
За їхніми даними, ціле фекальне "цунамі" захлеснуло Новомарківку.
"Затопило половину селища. Все це тече до центру села та до місцевої ріки Богучарки, яка впадає в Дон, що може призвести до серйозних проблем", — передають автори поста слова очевидців.
За попередніми даними, це сталося через те, що у м’ясо-молочному комплексі прорвало відстійник із рідкими відходами.
Про те інцидент вже дізнались і в уряді. На фекальну НП відрядили екологів із департаменту екології та природних ресурсів.
"У прес-службі СУ СК по Воронезькій області повідомили, що слідчі перевірять інформацію про забруднення навколишнього середовища в селі Новомарківка. У регіональному департаменті природних ресурсів та екології зазначили, що його представники проведуть виїзну перевірку", — пишуть у мережі.
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