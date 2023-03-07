У великому місті росії вулиці залило окропом (вражаючі відео)

Десятки тисяч людей залишились без опалення

У російському Владивостоку відкрилися несподівані гарячі джерела. Росіяни, які передрікали Україні катастрофу взимку, продовжують самі страждати через проблеми з комунікаціями — після низки вибухів газу, настав час весняного розливу труб.

Порив стався на ділянці теплотраси. Окріп з розірваної труби полився просто під ноги перехожим — район Лугової площі огорнув щільний туман. Заявляється, що постраждалих нема.

Однак багато людей застрягли в районі однієї з центральних площ та навколишніх вулиць — спуститися з мосту вони не можуть. Внизу росіян чекають калюжі з окропу. Довелося почекати, поки вони охолонуть. Водіям теж було не солодко – у такому тумані видимість сильно впала.

Порив ліквідують, але роботи продовжаться до кінця дня. При цьому через аварію без опалення та гарячого водопостачання залишилося 30 тисяч людей. Вночі у Владивостоку досі мінусова температура. Надзвичайну подію розслідує прокуратура росії.

Владивосток ближче до Азіатських країн, ніж до столиці росії

Раніше "Телеграф" розповідав, що в росії продовжуються неприємності у центрів, пов’язаних із російською армією. Так, у Новосибірську двічі на тиждень намагалися спалити місце збору гуманітарної допомоги окупантам.