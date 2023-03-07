Десятки тысяч людей остались без отопления

В российском Владивостоке открылись неожиданные горячие источники. Предрекавшие Украине катастрофу зимой россияне продолжают сами страдать из-за проблем с коммуникациями — после череды взрывов газа, настало время весеннего разлива труб.

Разрыв произошел на участке теплотрассы. Кипяток из разорвавшейся трубы полился просто под ноги прохожим — район Луговой площади окутал плотный туман. Заявляется, что пострадавших нет.

Однако многие люди застряли в районе одной из центральных площадей и окрестных улицы — спустится с моста они не могут. Внизу россиян поджидают лужи из кипятка. Пришлось подождать, пока они остынут. Водителям тоже было не сладко — в таком тумане видимость сильно упала.

Порыв ликвидируют, но работы продлятся до конца дня. При этом из-за аварии без отопления и горячего водоснабжения остались 30 тысяч человек. Ночью во Владивостоке все еще минусовая температура. Чрезвычайное происшествие расследует прокуратура россии.

Владивосток ближе к Азиатским странам, чем к столице рф

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии продолжаются неприятности у центров, связанных с российской армией. Так, в Новосибирске дважды за неделю пытались сжечь место сбора гуманитарной помощи оккупантам.