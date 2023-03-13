"Поганий знак": у росії з мечеті вітром здуло мінарет (відео)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

У росії трапилося чергове НП. Так 13 березня в Уфі через сильний вітер повалився один із мінаретів недобудованої мечеті "Ар-Рахім".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у регіональному МНС зазначили, що людей на місці події не було, а тому обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що сама будівля не постраждала, проте від удару було зруйновано 70 метрів будівельного риштування та зірвано банер, яким прикривали стіну. Крім того, серйозні пошкодження отримав сам купол мінарету, хоча в МНС про це не повідомляли.

Причини події встановлюються профільними службами, проте наразі всі списують на сильний вітер, який періодично досягав швидкості 20 метрів за секунду.

Водночас у мережі з’явилося відео моменту падіння, а також фото, на якому видно пошкодження мінарету.

Пригода не могла пройти повз користувачів мережі, частина з яких побачила у пригоді "поганий знак", а інша звинуватила місцеве керівництво у корупції.

Як повідомлялося раніше, у вересні російські священнослужителі зіпсували одну з найзнаменитіших ікон країни через забаганку глави РПЦ кирила. Тоді користувачі мережі теж побачили поганий знак.