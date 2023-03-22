У кремлі забрехалися: Британія відповіла путіну на заяву щодо снарядів за збідненим ураном

В Лондоні заявляють, що путін спеціально вводить суспільство в оману

Міноборони Британії виступило з рішучим протестом щодо заяви російського диктатора володимира путіна про танкові снаряди зі збідненим ураном. Як відомо, такі боєприпаси в Лондоні хочуть передати ЗСУ разом із танками Challenger 2. Однак у кремлі вирішили використати цю тему, аби знову розкачати питання застосування ядерної зброї.

Як пише Sky News, у Великій Британії заперечили, що подібні снаряди можна використовувати для створення "ядерки", а, отже, путін навмисно поширює неправдиві факти. Цілком імовірно, що робить він це задля отримання зброї із Китаю, адже скандальна заява прозвучала під час зустрічі із Сі Цзіньпіном.

"Британська армія десятиліттями використовувала збіднений уран у своїх бронебійних снарядах. Це стандартний компонент і не має нічого спільного з ядерною зброєю чи можливостями. росія це знає, але свідомо намагається дезінформувати", — підкреслили у британському Міноборони.

Снаряд зі збідненим ураном у розрізі

На думку полковника у відставці Хеміша де Бреттона-Гордона, коментарі російського президента є "абсолютно божевільними" та "абсолютно неправильними". На його думку, у подібний спосіб глава кремля хоче переконати Китай щодо необхідності постачання зброї росії. При цьому спеціалісти добре знають, що збіднений уран неможливо використовувати ні як паливо, ні як компонент для ядерної зброї. Для цього підходить лише збагачений уран.

До того ж, варто зазначити, що російська армія сама має на озброєнні подібні боєприпаси. Як мінімум, 3БМ59 "Свинец-1", де зі збідненого урану зроблено пенетратор. Загалом же такі танкові снаряди виробляли ще у СРСР із початку 70-х — мова про "Вант", "Надфиль-2" та "Вакуум-1". Однак варто зазначити, що більшість боєприпасів не пішли у масове виробництво — ймовірно, через нестачу матеріалів чи нерозуміння щодо їх правильного застосування.

3БМ59 "Свинец-1"

Раніше "Телеграф" детально пояснював, що такого особливого є у снарядах зі збідненим ураном та яку користь вони можуть принести українській армії.

Також ми писали, на що здатні танки Challenger 2, які Британія планує передати із подібними боєприпасами Києву.