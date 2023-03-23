"Даже заикаться не должны": кадыров присоединился к истерике насчет снарядов с обедненным ураном

Главный тиктокер рф заявил, что подобные танковые боеприпасы относятся к категории "грязных". Ну, как любимые россией бомбы

Глава Чечни рамзан кадыров предложил применить против Запада ядерное оружие после предложения Британии предоставить Киеву танковые снаряды с обедненным ураном. По мнению политика, одна "демонстрация последствий уранового заражения" на территории других стран, и они прекратят дискутировать на эту тему.

Заявление главного российского тиктокера цитирует журналист кремлевского пула дмитрий смирнов в своем Telegram-канале. Интересно, что кадыров утверждает, будто заявления цивилизованного мира об отсутствии радиоактивного воздействия от применения подобных снарядов — ложь. При этом хорошо известно, что россия сама имеет на вооружении такие боеприпасы и не отказывается их использовать.

Кадыров заявил, что Запад больше не скрывает "мерзкой риторики" по отношению к рф.

"Уж где-где, а в россии таких дураков, которые не разбираются в свойствах тяжелого металла, в тысячи раз меньше. О последствиях использования подобных грязных снарядов я напоминать не буду, но считаю, что враждебные к россии страны даже заикаться на букву "У" не должны", — считает российский политик.

кадыров о снарядах с обедненным ураном

Для того чтобы завершить дискуссию, он предложил продемонстрировать Западу "последствия уранового заражения" на территории иностранных стран. Мол, это поможет поставить точку в разговорах о поставках танковых снарядов.

Напомним, что боеприпасы с обедненным ураном являются более мощными в пробивании брони тяжелой техники, однако не имеют никакого отношения к радиации или производству "ядерки". россия же пытается вбросить как можно больше дезинформации, чтобы расшатать общество. Это не совсем удается, поэтому неудивительно, что пользователи соцсетей относятся к угрозам кадырова с насмешкой.

Напомним, что первым подобное заявление о якобы опасности от получения Украиной подобных снарядов заговорил российский диктатор владимир путин. Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином он намекнул, что оружие могут использовать для создания "ядерца".

Впоследствии к всеобщей истерии присоединился и непризнанный президент Беларуси александр лукашенко. По его словам, если Британия направит Киеву снаряды, то Минск получит оружие от россии. Однако во втором случае вооружение будет содержать обогащенный уран — идет намек на ядерное вооружение.

Тем временем на Западе уже предложили кремлю действенный способ защиты от снарядов с обедненным ураном.