Истерика из-за обедненного урана: лукашенко подключился к угрозам кремля

лукашенко пугает весь мир россией

Вслед за угрозами своих старших собратьев из кремля из-за передачи Украине снарядов с обеднённым ураном беларусский диктатор александр лукашенко также решил поугрожать миру.

Об этом пишут российские пропагандисты.

Видимо не смотрев вчерашнее заявление путина о недопустимости ядерной войны, лукашенко рашил нагнать жути и пугает страшным ответом от россии. По его словам, как только этим боеприпасы взорвутся на позициях войск рф, "ответ будет самым страшным для планеты".

При этом лукашенко допустил, что планы поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном являются "болтовней".

Напомним, что 21 марта Великобритания заявила о готовности передать Украине боеприпасы с обедненным ураном для танков Challenger 2. Заместитель министра обороны Анабель Голди, отметила, что этот тип боеприпасов обладает довольно высокой эффективностью для поражения новейших танков и другой бронетехники. Вслед за этим из кремля начали доносится истерики. Высказался и путин, шойгу и лавов. При этом отметим, что ядерную угрозу в россии в этих снарядах увидели еще в январе 2023 года.

Ранее мы писали о том, в чем мощь снарядов с обедненным ураном и безопасны ли они для здоровья людей.