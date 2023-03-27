Россияне нанесли удар по Славянску, есть погибший и очень много раненых: все подробности и видео

Враг нанес удар несколькими ракетами типа С-300

В понедельник, 27 марта, оккупационная армия россии снова нанесла беспощадный удар по украинскому Славянску (Краматорский район, Донецкая область). В результате обстрела со стороны агрессора погиб один человек. Не менее двух десятков здешних жителей получили ранения различной степени тяжести.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще один день, начавшийся с терроризма РФ. Государство-агрессор обстреляло наш Славянск. К сожалению, есть погибший и пострадавшие разной степени тяжести. На месте работают все службы. Оказывается помощь. Продолжается разбор завалов. Враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты. Ответственность понесут все, кто причастен к этой агрессии", — написал украинский лидер.

Предварительно известно, что удар был нанесен двумя ракетами типа С-300, взрывная волна от которых разрушила административные и офисные здания, пять многоэтажных жилых сооружений, а также семь частных домовладений. Кроме того, сообщается и о повреждении вражеских снарядов Дружковского детского дома.

В настоящее время на местах "прилетов" работают спасатели, медики и работники других экстренных служб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мощные взрывы сегодня прогремели и в оккупированном Донецке. После прилетов над одним из районов города поднялся плотный дым.