В Донецке прогремели мощные взрывы: в сети появились фото и видео

На месте происшествия начался пожар

Утро в оккупированном Донецке началось неспокойно. В городе прогремело несколько мощных взрывов, после чего в одном из районов в небо поднялись клубы дыма.

Так, сегодня, 27 марта, в соцсетях стали появляться фотографии и видео результатов "прилетов" в Донецке. Очевидцы происшествия сообщают о разрушении жилого дома, а также повреждении пятиэтажки. В неё взрывной волной выбило окна.

По информации в сети, взрывы произошли в Калининском районе города. На кадрах видно, что во дворе частного дома в результате взрывов начался пожар.

Происшествие уже успел прокомментировать в своем Telegram-канале назначенный российскими оккупантами "мэр" города алексей кулемзин. По его заявлениям, пострадало остекление в зданиях школы № 95 и детского сада № 129. Кроме того он добавил, что в результате взрывов в городе есть жертвы.

Так сейчас выглядит место происшествия с разных уголков города.

Сразу после происшествия российские пропагандистские СМИ написали, что по городу якобы ударили украинские военные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2023 года по Донецку был совершен массированный обстрел. Под ударом оказался центр города — район Крытого рынка. Также напомним, что украинская сторона неоднократно показывала неопровержимые доказательства обстрелов Донецка самими оккупантами.