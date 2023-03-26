Война — день 396: оккупанты штурмуют Бахмут и готовят новое наступление

Оперативно о главном 26 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 396 дней. Оккупанты продолжают давить на Бахмут и предпринимают попытки наступать по линии Купянск — Сватово — Кременная. ВСУ тем временем не спешат с проведением контрнаступления из-за того, что россия сохраняет преимущество в техническом обеспечении. При этом появляются сообщения, что оккупанты могут тайно готовить дополнительные боевые части, чтобы нанести новый мощный удар в Харьковской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Выживший из ума кремлевский диктатор угрожает Украине ядерным оружием, — росСМИ.

00:00 Завод Dezamet, входящий в состав польской государственной компании PGZ, в несколько раз нарастит мощности по производству боеприпасов для увеличения их поставок на нужды ВСУ, заявил премьер страны Матеуш Моравецкий.

Информация за 23 марта доступна в сводке: Война — день 393: россияне "отгребают" под Бахмутом, но готовят новую подлость

С данными за 24 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 394: оккупанты нанесли удар дронами и продолжают штурмовать на Донбассе

О происходившем 25 марта читайте в материале: Война — день 395: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ активизировались на юге.