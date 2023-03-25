Враг продвигается под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Наступление российских окупантов на востоке продолжается

Враг продолжает атаковать позиции украинских военных. Наступление велось на линии Купянск — Сватово — Кременная и в Донецкой области.

В отчете Института изучения войны отмечается, что у россиян есть продвижение в Бахмуте и его окрестностях. Южная часть государства подвергается обстрелам.

По данным Генштаба ВСУ, атаки врага были на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. Отражены 59 атак противника.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступал в районе Серебрянского лесничества, Гряниковки, Синьковки, Дибровы, Белогоровки и Спорного. По данным DeepState, самые ожесточенные бои продолжаются в районе Масютовки, Площанки и в лесах Кременной.

Карта боевых действий в Луганской и Харьковской области

Враг продолжает штурмовать в Бахмуте, в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек. Российские войска могли продвинуться к трассе на Константиновку к югу от Ивановского. Также геолокацией подтверждено, что враг продвинулся к западу от Железнянского и в пределах северного Бахмута. Все больше в операциях задействуют не вагнеровцы, а российские десантники. Украинские военные могли отбить участок трассы на Славянск. Что касается продвижения по Бахмуту, то по данным DeepState линия столкновения проходит примерно по улице Мариупольской. Враг имеет продвижение на юге города.

Карта боев в Бахмуте

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях российские оккупанты наступали в сторону Керамика, Степного, Авдеевки, Северного, Марьинки, Новомихайловки и Угледара. Российские военные обозреватели отмечают, что перспективы наступлений в районе Угледара неопределенны — местность сложная, а российские силы на этом направлении слабее.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

На юге враг продолжает вести обстрелы и обороняться. Российские войска и оккупационные власти ожидают контрнаступления ВСУ. В Запорожской области проходят артиллерийские дуэли.

Линия фронта в Запорожской области

Линия фронта в Херсонской и Николаевской области

Ранее "Телеграф" сообщал, что подготовка к украинскому контрнаступлению, по мнению западных экспертов, может нести дополнительные цели. Россияне считают, что если контрнаступление будет не столь удачным, то поддержка Украины Западом станет слабее.