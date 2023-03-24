Армия россии передумала наступать? Bloomberg пишет о новом плане Кремля

В россии надеются ослабить поддержку союзников, чтобы было легче наступать в Украине

Из-за неудач на фронте россия могла отказаться от дальнейшего "большого" наступления в Украине, которое планировала этой весной. Новая задача Кремля — сдерживание украинского контрнаступления.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. В россии уверены, что если контрнаступление Украины будет безуспешным, то поддержка США и Запада ослабнет, что на руку рф.

Также в россии решили набрать до 400 тысяч контрактников, чтобы восполнить потери из-за войны в Украине. Это позволит Кремлю избежать повторной принудительной манипуляции и недовольства среди населения. Напомним, что по состоянию на конец сентября 2022 года рф покинули 700 тысяч граждан, убегая от мобилизации, сейчас это число может быть в разы больше.

Российский президент владимир путин уверен, что сможет "пережить" сторонников Украины. Если весеннее контрнаступление ВСУ не будет успешным в ближайшие месяцы, то поддержка стран-союзников ослабнет. Это сыграет на руку Кремлю, пишет издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что наступательный потенциал россиян слабеет. Несмотря на большое количество войск на востоке, агрессор несет коллосальные потери, особенно в технике. Ни одна из группировок оккупантов не укомплектована боевой техникой так, как положено. И возможности комплектовать их на все 100% у россии нет.