Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о том, как укомплектованы российские группировки войск в Украине и почему у россии нет возможностей это изменить

Про дефицит техники у РОВ на пальцах. Часто говорится про то, что у подразделений российских оккупационных войск отмечается нехватка техники согласно штатной комплектации. Говорится много, но как это выглядит в цифрах, что называется в железе.

Что же. Для детального рассмотрения комплектации подразделений РОВ я буду использовать понятие батальон-тактической группы как основного общевойскового манёвренного соединения. Оперировать штатом в рамках БТГр намного проще для отражения рассматриваемой проблемы РОВ.

Так, группа войск РОВ "Центр" количественно сопоставима с 100 БТГр. Комплектация этой группировки:

Танки – 370, вместо штатных 1 100

ББМ –1000, вместо штатных 3 300

Артиллерия ствольная – 500, вместо 1 200

РСЗО – 200, вместо штатных 1 200

Группировка РОВ "ЮГ" это суммарно сопоставимая масса с 150 БТГр. Комплектация:

Танков — 300, вместо штатных 1 650

ББМ – 900, вместо 4 950

Артиллерия ствольная – 750, вместо 1 800

РСЗО – 250, вместо 1 800

Группировка РОВ "Восток" сопоставима количественно с 140 БТГр. Комплектация:

Танков – 430, вместо 1 540

ББМ – 1 200, вместо 4 620

Артиллерия ствольная – 800, вместо 1 680

РСЗО – 230, вместо 1 680

Группировка РОВ "Днепр" сопоставима количественно с 100 БТГр. Комплектация:

Танки – 430, вместо штатных 1 100

ББМ – 1 200, вместо штатных 3 300

Артиллерия ствольная – 800, вместо 1 200

РСЗО – 230, вместо штатных 1 200

Таким образом, практически каждая группировка РОВ не имеет штатной комплектации своих подразделений, что критически сказывается на их возможностях полноценно выполнять боевые задачи. Но, примечательно то, что у россии возможности комплектовать их на все 100% — нет.