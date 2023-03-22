Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про те, як укомплектовано російські угруповання військ в Україні і чому росія не має можливостей це змінити

Про недостатність техніки у РОВ на пальцях. Часто йдеться про те, що у підрозділів російських окупаційних військ відзначається нестача техніки відповідно до штатної комплектації. Мається на увазі багато, але як це виглядає в цифрах, що називається в залозі.

Що ж. Для детального розгляду комплектації підрозділів РОВ буду використовувати поняття батальйон-тактичної групи як основного загальновійськового маневреного з’єднання. Оперувати штатом у рамках БТГр набагато простіше для відображення розглянутої проблеми РОВ.

Так, група військ РОВ "Центр" кількісно співставна зі 100 БТГр. Комплектація цього угруповання:

Танки – 370, замість штатних 1100

ББМ -1000, замість штатних 3300

Артилерія ствольна – 500, замість 1 200

РСЗВ – 200, замість штатних 1200

Угруповання РОВ "ПІВДЕНЬ" це сумарно порівнянна маса з 150 БТГр. Комплектація:

Танків — 300, замість штатних 1650

ББМ – 900, замість 4950

Артилерія ствольна – 750, замість 1 800

РСЗВ – 250, замість 1 800

Угруповання РОВ "Схід" можна порівняти кількісно з 140 БТГр. Комплектація:

Танків – 430, замість 1540

ББМ – 1200, замість 4620

Артилерія ствольна — 800, замість 1680

РСЗВ – 230, замість 1 680

Угруповання РОВ "Дніпро" можна порівняти кількісно з 100 БТГр. Комплектація:

Танки – 430, замість штатних 1100

ББМ – 1200, замість штатних 3300

Артилерія ствольна – 800, замість 1 200

РСЗВ – 230, замість штатних 1200

Таким чином, практично кожне угруповання РОВ не має штатної комплектації своїх підрозділів, що критично позначається на їх можливостях повноцінно виконувати бойові завдання. Але, примітно, що у росії можливості комплектувати їх на всі 100% — немає.