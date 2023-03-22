У росіян вже великий дефіцит у бойовій техніці - Олександр Коваленко
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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про те, як укомплектовано російські угруповання військ в Україні і чому росія не має можливостей це змінити
Про недостатність техніки у РОВ на пальцях. Часто йдеться про те, що у підрозділів російських окупаційних військ відзначається нестача техніки відповідно до штатної комплектації. Мається на увазі багато, але як це виглядає в цифрах, що називається в залозі.
Що ж. Для детального розгляду комплектації підрозділів РОВ буду використовувати поняття батальйон-тактичної групи як основного загальновійськового маневреного з’єднання. Оперувати штатом у рамках БТГр набагато простіше для відображення розглянутої проблеми РОВ.
Так, група військ РОВ "Центр" кількісно співставна зі 100 БТГр. Комплектація цього угруповання:
- Танки – 370, замість штатних 1100
- ББМ -1000, замість штатних 3300
- Артилерія ствольна – 500, замість 1 200
- РСЗВ – 200, замість штатних 1200
Угруповання РОВ "ПІВДЕНЬ" це сумарно порівнянна маса з 150 БТГр. Комплектація:
- Танків — 300, замість штатних 1650
- ББМ – 900, замість 4950
- Артилерія ствольна – 750, замість 1 800
- РСЗВ – 250, замість 1 800
Угруповання РОВ "Схід" можна порівняти кількісно з 140 БТГр. Комплектація:
- Танків – 430, замість 1540
- ББМ – 1200, замість 4620
- Артилерія ствольна — 800, замість 1680
- РСЗВ – 230, замість 1 680
Угруповання РОВ "Дніпро" можна порівняти кількісно з 100 БТГр. Комплектація:
- Танки – 430, замість штатних 1100
- ББМ – 1200, замість штатних 3300
- Артилерія ствольна – 800, замість 1 200
- РСЗВ – 230, замість штатних 1200
Таким чином, практично кожне угруповання РОВ не має штатної комплектації своїх підрозділів, що критично позначається на їх можливостях повноцінно виконувати бойові завдання. Але, примітно, що у росії можливості комплектувати їх на всі 100% — немає.
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