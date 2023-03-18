Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про проблеми росіян на півдні

Південне угруповання РОВ (російських окупаційних військ, — ред.) критично втратило ефективність постачання та управління передовими підрозділами.

Фактично, з початку 2023 року відзначалося зниження рівня комплектації підрозділів РОВ з о/с та техніки на лівобережній Херсонщині та Запорізькій області.

Ряд підрозділів РОВ на той момент мав комплектацію по о/с в середньому 70% від штатної, а за технікою, залежно від типу, комплектація могла становити 50% і навіть 30% від штатної!

Така ситуація обумовлена концентрацією основних потоків МТО на Бахмут.

У міру підвищення інтенсивності боїв у районі Бахмута, а також Вугледара, Мар’їнки, Авдіївки та насичення Луганської області силами та засобами для наступу на Лиман та Куп’янськ, забезпечення Півдня погіршилося у кілька разів і на сьогодні втратило мінімально прийнятні для угруповання обсяги.

Наприклад, починаючи з середини лютого РОВ у Запорізькій області сконцентрували трасами Т0812 та Т0408 до 11 БТГр. Також планомірно формувався резерв, до 6-7 БТГр. Все це говорило про те, що РОВ мають намір наступати в напрямку Оріхового і Гуляйполя.

Але був нюанс.

Вся ця, здавалося б загрозлива маса, мала великі проблеми із забезпеченням. Передові підрозділи не лише не отримували компенсацію щоденних втрат за технікою, а й навіть банально БК. Більшість підрозділів озброєні переважно стрілецькою зброєю.

Проблема з наданням важкого озброєння та пропорційної кількості БК стоїть не гостро, а критично не перший день, тиждень і навіть місяць, погіршуючи з кожним днем. Але вирішити її командування РОВ не може через відсутність ресурсу та можливість налагодити систему забезпечення.

Можна тільки собі уявити, що станеться із забезпеченням передових підрозділів і в цілому всього Півдня, якщо розвиток подій там інтенсифікується у кілька разів і потреба у МТО зросте у 3-4 і більше разів.

Джерело: повідомлення Коваленка в Telegram