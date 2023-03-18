У российской группировки на юге Украины есть критические проблемы - Александр Коваленко
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Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал о проблемах россиян на юге
Южная группировка РОВ (российских оккупационных войск, — ред.) критически утратила эффективность снабжения и управления передовыми подразделениями.
Фактически, с начала 2023 года отмечалось снижение уровня комплектации подразделений РОВ по л/с и технике на левобережной Херсонщине и Запорожской области.
Ряд подразделений РОВ на тот момент имел комплектацию по л/с в среднем 70% от штатной, а по технике, в зависимости от типа, комплектация могла составлять 50% и даже 30% от штатной!
Такая ситуация была обусловлена концентрацией основных потоков МТО на Бахмут.
По мере повышения интенсивности боёв в районе Бахмута, а так же Угледара, Марьинки, Авдеевки и насыщения Луганской области силами и средствами для наступления на Лиман и Купянск, обеспечение Юга ухудшилось в несколько раз и на сегодняшний день утратило минимально приемлемые для группировки объемы.
Например, начиная с середины февраля РОВ в Запорожской области сконцентрировали по трасам Т0812 и Т0408 до 11 БТГр. Так же, планомерно формировался резерв, до 6-7 БТГр. Всё это говорило о том, что РОВ намерены наступать в направлении Орехов и Гуляйполе…
Но был нюанс.
Вся эта, казалось бы угрожающая масса имела большие проблемы с обеспечением. Передовые подразделения не только не получали компенсацию ежедневных потерь по технике, но и даже банально БК. Большинство подразделений вооружены преимущественно стрелковым оружием.
Проблема с предоставлением тяжёлого вооружения и пропорционального количества БК стоит не остро, а критически, не первый день, неделю и даже месяц, ухудшаясь с каждым днём. Но решить её командование РОВ не может из-за отсутствия ресурса и возможности наладить систему обеспечения.
Можно только себе представить, что произойдёт с обеспечением передовых подразделений и в целом всего Юга, если развитие событий там интенсифицируется в несколько раз и потребность в МТО возрастёт в 3-4 и больше раза.
Источник: сообщение Коваленко в Telegram
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