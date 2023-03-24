Укр

Россияне могли форсировать реку под Бахмутом: актуальные карты боев в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1350
Украинские защитники всегда рады устроить врагу ярким "бум" Новость обновлена 24 марта 2023, 07:03
Украинские защитники всегда рады устроить врагу ярким "бум". Фото 46 ОМБр

Враг, вероятно, частично продвинулся под Белогоровкой

Несмотря на очевидную несостоятельность российских оккупантов к "большому наступлению", они не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, особенно на Донбассе. За прошедшие сутки жарче всего было в Бахмуте и под Авдеевкой. Также фиксировались отдельные ограниченные наземные атаки вблизи Купянска и на линии Сватово-Кременная.

Детальнее об этом говорится в свежем отчете от Института изучения войны (ISW) на утро 24 марта. Следует отметить, что эксперты убеждены: рф может изменить тактику своих ракетных обстрелов. В первую очередь — для того, чтобы наносить более точные удары по военным объектам Украины. К такому шагу враг, вероятно, прибегнет из-за собственной несостоятельности совершить прорыв и уменьшение ракетных запасов.

Между тем, ВСУ понемногу увеличивают свою активность на Юге, в частности чаще проводят определенные рейдовые действия на берегу Днепра в Херсонской области. Есть отдельные успехи украинских защитников и в других направлениях.

Карта боев в Украине 24.03
Карта боев в Украине 24.03

Восток Украины

За предыдущие сутки армия рф осуществила несколько ограниченных наземных атак под Купянском и вблизи линии Сватово-Кременная. ВСУ удалось дать врагу отпор под Синьковкой, Макеевкой, Белогоровкой, Верхнекаменским. Не исключено, что россияне стремятся захватить Купянск, что позволило бы им расширить собственную зону контроля, включив в нее реку Оскол. При этом украинские военные усиленно уничтожают в этом направлении технику и живую силу врага.

Карта боев на востоке Украины 24.03
Карта боев на востоке Украины 24.03

Весьма неспокойно и в Бахмуте. Враг не оставляет надежд на полный захват города, и его наступательные возможности пока не исчерпаны полностью. Несмотря на это, есть надежда, что благодаря частичному истощению россиян на этом направлении наши защитники способны нанести вражеской армии внезапный удар.

В Бахмуте регулярно ведутся позиционные бои. За прошедшие сутки удалось успешно отразить атаки врага в Александро-Шултино, Богдановке, Васюковке и Предтечино. Отдельные источники утверждают, что россияне могли частично форсировать реку Бахмутку, получая при этом регулярный огневой ответ от украинских воинов. Оккупанты же и вовсе заявляют, что смогли "зачистить" промзону на севере Бахмута и продолжали бои в других районах города.

Карта боев за Бахмут 24.03
Карта боев за Бахмут 24.03

Продолжается и атака на Авдеевку. 23 марта нашим защитникам удалось успешно отразить атаки врага под Новокалиновым, Степным, Ласточкиным и Бердичами. Беспокойно было и в Северном, Водяном, Первомайском и Невельском — однако россияне тоже не смогли прорвать обороны. Не исключено, что частично оккупантам удалось продвинуться в окрестностях Новобахмутовки.

Неспокойно и под Донецком. При этом более спокойной кажется ситуация вблизи Угледара. За прошедшие сутки россияне безуспешно атаковали Победу и Марьинку, а получив отпор, были вынуждены отступить.

Карта боев на Донбассе 24.03
Карта боев на Донбассе 24.03

Юг Украины

За прошедшие сутки Генштаб ВСУ успел устроить настоящий переполох, заявив, что россияне якобы оставили позиции в Новой Каховке. Впоследствии информация была опровергнута – отдельные оккупационные подразделения все еще остаются в городе и контролируют ситуацию.

Карта боев в Херсонской области 24.03
Карта боев в Херсонской области 24.03

Несмотря на это, украинские военные продолжают свои рейды над Днепром в Херсонской области. Благодаря этому позиции русских на левом берегу реки регулярно попадают под огонь нашей артиллерии. Также ВСУ используют беспилотники, чтобы уничтожать живую силу и технику врага. Вероятно, учитывая успешность отдельных таких операций, оккупанты начали заявлять об увеличении численности личного состава на левобережной Херсонщине по меньшей мере в три раза.

Также российские пропагандисты заявляют о частных контрнаступательных действиях украинской армии в Запорожской области. Отдельные бои ведутся в Новоданиловке и под Роботиным.

Карта сражений в Запорожской области 24.03
Карта сражений в Запорожской области 24.03

Ранее "Телеграф" писал, почему россияне могут отказаться от предыдущей тактики массированных ударов по Украине. Собственную точку зрения озвучил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Теги:
#Херсонская область #Карта #Война #Донбасс #Бои