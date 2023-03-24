Россияне могли форсировать реку под Бахмутом: актуальные карты боев в Украине

Враг, вероятно, частично продвинулся под Белогоровкой

Несмотря на очевидную несостоятельность российских оккупантов к "большому наступлению", они не оставляют попыток прорвать украинскую оборону, особенно на Донбассе. За прошедшие сутки жарче всего было в Бахмуте и под Авдеевкой. Также фиксировались отдельные ограниченные наземные атаки вблизи Купянска и на линии Сватово-Кременная.

Детальнее об этом говорится в свежем отчете от Института изучения войны (ISW) на утро 24 марта. Следует отметить, что эксперты убеждены: рф может изменить тактику своих ракетных обстрелов. В первую очередь — для того, чтобы наносить более точные удары по военным объектам Украины. К такому шагу враг, вероятно, прибегнет из-за собственной несостоятельности совершить прорыв и уменьшение ракетных запасов.

Между тем, ВСУ понемногу увеличивают свою активность на Юге, в частности чаще проводят определенные рейдовые действия на берегу Днепра в Херсонской области. Есть отдельные успехи украинских защитников и в других направлениях.

Карта боев в Украине 24.03

Восток Украины

За предыдущие сутки армия рф осуществила несколько ограниченных наземных атак под Купянском и вблизи линии Сватово-Кременная. ВСУ удалось дать врагу отпор под Синьковкой, Макеевкой, Белогоровкой, Верхнекаменским. Не исключено, что россияне стремятся захватить Купянск, что позволило бы им расширить собственную зону контроля, включив в нее реку Оскол. При этом украинские военные усиленно уничтожают в этом направлении технику и живую силу врага.

Карта боев на востоке Украины 24.03

Весьма неспокойно и в Бахмуте. Враг не оставляет надежд на полный захват города, и его наступательные возможности пока не исчерпаны полностью. Несмотря на это, есть надежда, что благодаря частичному истощению россиян на этом направлении наши защитники способны нанести вражеской армии внезапный удар.

В Бахмуте регулярно ведутся позиционные бои. За прошедшие сутки удалось успешно отразить атаки врага в Александро-Шултино, Богдановке, Васюковке и Предтечино. Отдельные источники утверждают, что россияне могли частично форсировать реку Бахмутку, получая при этом регулярный огневой ответ от украинских воинов. Оккупанты же и вовсе заявляют, что смогли "зачистить" промзону на севере Бахмута и продолжали бои в других районах города.

Карта боев за Бахмут 24.03

Продолжается и атака на Авдеевку. 23 марта нашим защитникам удалось успешно отразить атаки врага под Новокалиновым, Степным, Ласточкиным и Бердичами. Беспокойно было и в Северном, Водяном, Первомайском и Невельском — однако россияне тоже не смогли прорвать обороны. Не исключено, что частично оккупантам удалось продвинуться в окрестностях Новобахмутовки.

Неспокойно и под Донецком. При этом более спокойной кажется ситуация вблизи Угледара. За прошедшие сутки россияне безуспешно атаковали Победу и Марьинку, а получив отпор, были вынуждены отступить.

Карта боев на Донбассе 24.03

Юг Украины

За прошедшие сутки Генштаб ВСУ успел устроить настоящий переполох, заявив, что россияне якобы оставили позиции в Новой Каховке. Впоследствии информация была опровергнута – отдельные оккупационные подразделения все еще остаются в городе и контролируют ситуацию.

Карта боев в Херсонской области 24.03

Несмотря на это, украинские военные продолжают свои рейды над Днепром в Херсонской области. Благодаря этому позиции русских на левом берегу реки регулярно попадают под огонь нашей артиллерии. Также ВСУ используют беспилотники, чтобы уничтожать живую силу и технику врага. Вероятно, учитывая успешность отдельных таких операций, оккупанты начали заявлять об увеличении численности личного состава на левобережной Херсонщине по меньшей мере в три раза.

Также российские пропагандисты заявляют о частных контрнаступательных действиях украинской армии в Запорожской области. Отдельные бои ведутся в Новоданиловке и под Роботиным.

Карта сражений в Запорожской области 24.03

Ранее "Телеграф" писал, почему россияне могут отказаться от предыдущей тактики массированных ударов по Украине. Собственную точку зрения озвучил представитель ГУР Вадим Скибицкий.