Год будет тяжелым: в фонде "Вернись живым" объяснили, стоит ли украинцам ждать победу в 2023-м

Враг настроен очень серьезно и готовит несколько линий обороны.

Несмотря на то, что практически вся Украина работает на Победу, этот год будет очень тяжелым для нашего общества.

Такое мнение высказал Андрей Рымарук, директор военного департамента благотворительного фонда "Вернись живым" в эфире программы "Орестократи я" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Этот год для нас будет очень тяжелым. Давайте выходить из холодного ума. Посмотрите, какая часть территории оккупирована до сих пор. Какие силы применяет враг. Не будет все так просто, если мы даже где-нибудь прорвемся", — считает Рымарук.

По словам эксперта, враг прекрасно понимает намерения руководства ВСУ, поэтому готовит вторую, третью и четвертую линию обороны по всей линии разграничения. И готовится к нашему контрнаступлению.

Поэтому развить наступление будет очень нелегко – особенно с учетом того, что на некоторых участках фронта месяцами нет движения ни в одном из направлений.

"Больше всего, чего я боюсь в этом году – это вхождение войны в состояние "оперативной" или "тактической" паузы. Если это произойдет, то мы получим очередную "операцию объединенных сил", а нам этого делать нельзя", — делится опасениями. Андрей Рымаренко.

Конечно, ситуацию могло бы улучшить иностранное оружие, но его количество пока оставляет желать лучшего. Так же, как и количество боеприпасов.

"Сейчас это больше вопрос к партнерам, к их способности обеспечивать наши потребности", — признается Андрей Рымарук.

Напомним, что в интервью Оресту Сохару Анрий Рымарук также объяснил, почему в новостях мало упоминаний о беспилотниках "Байрактар".