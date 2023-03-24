Рік буде важким: у фонді "Повернись живим" пояснили, чи варто українцям чекати на перемогу у 2023-му

Ворог налаштований дуже серйозно і готує декілька ліній оборони

Незважаючи на те, що практично вся Україна працює на Перемогу, нинішній рік буде дуже важким для нашого суспільства.

Таку думку висловив Андрій Римарук, директор військового департаменту благодійного фонду "Повернися живим" в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Цей рік для нас буде дуже важким. Давайте виходити з холодного розуму. Подивіться, яка частина території окупована досі. Які сили застосовує ворог. Не буде все так просто, якщо ми навіть десь прорвемось", — вважає Римарук.

За словами експерта, ворог чудово розуміє наміри керівництва ЗСУ, тому готує другу, третю і четверту лінію оборони – по всій лінії розмежування. І готується до нашого контрнаступу.

Тому розвинути наступ буде дуже нелегко – особливо з урахуванням того факту, що на деяких ділянках фронту місяцями немає руху в жодному з напрямів.

"Найбільше, чого я боюсь в цьому році – це входження війни в стан "оперативної" або "тактичної" паузи. Якщо це станеться, то ми отримаємо чергову "операцію об'єднаних сил" а нам цього робити не можна", — ділиться побоюваннями Андрій Римаренко.

Звичайно, ситуацію могла б покращити іноземна зброя, але її кількість поки що залишає бажати кращого. Так само, як і кількість боєприпасів.

"Зараз це більше питання до партнерів, до їх спроможності забезпечувати наші потреби", — зізнається Андрій Римарук.

Нагадаємо, що у інтерв'ю Оресту Сохару Анрій Римарук також пояснив, чому наразі в новинах мало згадувань про безпілотники "Байрактар".