"Тактика змінилася": куди "зникли" знамениті "Байрактари"

Цього року турецькі безпілотники більше займаються розвідкою і коригуванням вогню

Цієї весни з'являється набагато менше повідомлень про безпілотники "Байрактар", хоча ще минулого року вони були для багатьох українців символом нашої перемоги і успіху. Але це зовсім не свідчить про те, що ЗСУ перестали використовувати знамениті турецькі безпілотники.

В цьому запевнив Андрій Римарук – директор військового департаменту благодійного фонду "Повернися живим" в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Немає ідеального безпілотного авіаційного комплексу будь-якого типу, який не буде вразливим для ППО. Чому це було можливим до середини літа? Тому що у ворога не було сталої ППО. Вони навіть на острів Зміїний вигружали всі ці "ТОРи", ЗРК "Оса", тому що боялися, що з "Байрактарів" буде нанесене вогневе ураження", — звернув увагу Римарук.

Зараз же ситуація, за його словами, дещо ускладнилися — у ворога з'явилися більш сучасні засоби боротьбі з безпілотними літальними апаратами, тому і тактика використання "Байрактарів" зазнала змін.

"Вони літають і вони стріляють. Але на так активно, як це було до середини літа минулого року. "Байрактари" відійшли на інший план і займаються більше розвідкою і коригуванням вогню", — розповідає представник фонду "Повернись живим".

Звичайно, знамениті дрони продовжують наносити ворогові вогневе ураження, але перед цим доводиться виконати величезний обсяг робіт для того, щоб відволікти увагу ППО, дозволивши безпілотнику зайти на достатню відстань для відкриття вогню і потім благополучно повернутися у місце постійної дислокації.

"Немає сенсу посилати на вірну гибель літак, який в десятки разів дороговартішний, ніж та техніка, яку він хоче знищити", — завважує Римарук.

Серед нових проєктів допомоги волонтерів ЗСУ, Андрій Римарук в першу чергу згадує "ДОВГІ РУКи ТРО".

Проєктом передбачено забезпечення всіх бригад ТРО технікою та зброєю задля того, щоб у кожній із них була створена повноцінна мінометна батарея.

"В кожній батареї буде три пікапи, 6 вантажівок, певна кількість дронів, радіостанцій, систем зв'язку, "Старлінків", — це буде повноцінний розвідувальний комплекс", — ділиться Римарук.

Завдяки такому оснащенню тероборонівці зможуть легко вихати на місце нової дислокації, нанести вогневе ураження ворогові і переміститись на нове місце, і почати шукати ціль на іншому напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні ЗСУ отримали перший розвідкомплекс ШАРК від ОККО та "Повернись живим".