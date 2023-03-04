Ганна Максимчук: "Рідні жінки - це перші психологіні для військових"

В Україні вперше презентували пам’ятку для жінок, дружин, мам військових, що отримали ампутації

Памятка — це результат співпраці Ганни Максимчук, ініціаторки та керівниці проєкту інноваційного хабу "ЗАХИСНИК" для військових, що отримали ампутації та Антона Семенова — психотерапевта, засновника і керівника проєкту "Як ти, брате?".

Ініціаторка створення Пам’ятки, Ганна Максимчук, зауважила, що: "Сьогодні нагальною є проблема саме у комунікації вдома, коли військові повертаються безпосередньо з зони бойових дій. Адже цивільне життя- далеке від сприйняття військовими своїми емоційними гойдалками, а тим паче нові обставини життя у "новому тілі" — це сильне навантаження і на самого захисника, і на оточуючих. Це стосується без винятку всіх сфер життя. Не забуваємо, рідні жінки- це є перші психологині, на плечі яких лягає питання вибудовування комунікації вдома та з колом спілкування родини. Проте вони також потребують фахової підказки, щоб діяти в умовах безпечного алгоритму вербальної сфери".

"Людина звикла бути джерелом визначеності для себе і для близьких, але в нових умовах вона відчуває, що не справляється з цим вже зараз і накочують вина і сором. І, що ще більше пригнічує, це те, що людина має чіткий прогноз, що не буде справлятися і в майбутньому, а це супроводжується станом відчаю і відчуттям безсилля. Я постійно контактую з цими проблемами, не залежно від статі, і намагаюсь узагальнювати цей досвід таким чином, щоб він був корисний, у вигляді невеликих нотатків, які можна прочитати у перервах між новинами",- зазначив Антон Семенов.

Пам’ятку оформила Маргарита Бессараб, яка вважає, що сьогодні важливо доносити до людей перевірені та змістовні факти у максимально доступному та інноваційному форматі, як це робить команда хабу "ЗАХИСНИК".