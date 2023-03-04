Анна Максимчук: "Родные женщины – это первые психологини для военных"

В Украине впервые презентовали памятку для женщин, жен, мам военных, получивших ампутации

Памятка — это результат сотрудничества Анны Максимчук, инициаторки и руководительницы проекта инновационного хаба "ЗАХИСНИК" для получивших ампутации военных и Антона Семенова — психотерапевта, основателя и руководителя проекта "Как ты, брат?".

Инициатор создания Памятки, Анна Максимчук, отметила, что: "Сегодня насущной является проблема именно в коммуникации дома, когда военные возвращаются непосредственно из зоны боевых действий. Ведь гражданская жизнь — далека от восприятия военных своими эмоциональными качелями, а тем более новые обстоятельства жизни в "новом теле" — это сильная нагрузка и на самого защитника, и на окружающих. Это касается без исключения всех сфер жизни. Не забываем, родные женщины — это первые психологи, на плечи которых ложится вопрос выстраивания коммуникации дома и с кругом общения семьи. Однако они также нуждаются в профессиональной подсказке, чтобы действовать в условиях безопасного алгоритма вербальной сферы".

"Человек привык быть источником определенности для себя и для близких, но в новых условиях он чувствует, что не справляется с этим уже сейчас и накатывают вина и стыд. И, что еще больше удручает, это то, что человек имеет четкий прогноз, что не будет справляться и в будущем, а это сопровождается состоянием отчаяния и ощущением бессилия. Я постоянно контактирую с этими проблемами, независимо от пола, и стараюсь обобщать этот опыт таким образом, чтобы он был полезен, в виде небольших заметок, которые можно прочитать в перерывах между новостями", — отметил Антон Семенов.

Памятку оформила Маргарита Бессараб, которая считает, что сегодня важно доносить до людей проверенные и содержательные факты в максимально доступном и инновационном формате, как это делает команда хаба "ЗАХИСНИК".