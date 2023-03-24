Тактика изменилась: куда "пропали" знаменитые "Байрактары"

В этом году турецкие беспилотники больше занимаются разведкой и корректировкой огня.

Этой весной появляется гораздо меньше сообщений о беспилотниках "Байрактар", хотя еще в прошлом году они были для многих украинцев символом нашей победы и успеха. Но это совсем не свидетельствует о том, что ВСУ перестали использовать знаменитые турецкие дроны.

В этом заверил Андрей Рымарук – директор военного департамента благотворительного фонда "Вернись живым" в эфире программы "Орестократия " шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Нет идеального беспилотного авиационного комплекса любого типа, который не будет уязвим для ПВО. Почему это было возможно до середины лета? Потому что у врага не было устойчивого ПВО. Они даже на остров Змеиный выгружали все эти "ТОРы", ЗРК "Оса" "Потому что боялись, что из "Байрактаров" будет нанесено огневое поражение", — обратил внимание Рымарук.

Сейчас же ситуация, по его словам, несколько усложнились — у врага появились более современные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, поэтому и тактика использования "Байракторов" претерпела изменения.

"Они летают и они стреляют. Но на так активно, как это было до середины лета прошлого года. "Байрактары" отошли на другой план и занимаются больше разведкой и корректировкой огня", — рассказывает представитель фонда "Вернись живым".

Конечно, знаменитые дроны продолжают наносить врагу огневое поражение, но перед этим приходится проделать огромный объем работ для того, чтобы отвлечь внимание ПВО, позволив беспилотнику зайти на достаточное расстояние для открытия огня и затем благополучно вернуться в место постоянной дислокации.

"Нет смысла посылать на верную гибель самолет, который в десятки раз дороже, чем та техника, которую он хочет уничтожить ", — отмечает Рымарук.

Среди новых проектов помощи волонтеров ВСУ, Андрей Рымарук в первую очередь упоминает "ДЛИННЫЕ РУКа ТРО".

Проектом предусмотрено обеспечение всех бригад ТРО техникой и оружием для того, чтобы в каждой из них была создана полноценная минометная батарея.

"В каждой батарее будет три пикапа, 6 грузовиков, определенное количество дронов, радиостанций, систем связи, "Старлинков", — это будет полноценный разведывательный комплекс", - делится Рымарук.

Благодаря такому оснащению терробороновцы смогут легко переместиться на место новой дислокации, нанести огневое поражение врагу и снова сменить дислокацию, чтобы начать искать цель в другом направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне ВСУ получили первый разведкомплекс ШАРК от ОККО и "Вернись живым".