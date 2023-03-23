ОКО ЗА ОКО: ВСУ получили первый разведкомплекс ШАРК от ОККО и "Вернись живым"

По инициативе сети ОККО и фонда "Вернись живым" ВСУ получат 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс ШАРК, средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда "Вернись живым" — "ОКО ЗА ОКО". Всего вскоре военные получат 25 таких комплексов, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживать движение врага и эффективно корректировать огонь украинской артиллерии.

"Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, – комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. – Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с "Вернись живым", чтобы и дальше системно укреплять ВСУ".

Разведывательный комплекс ШАРК

"Наш общий с ОККО проект — это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса, — говорит директор Департамента развития и партнерств "Вернись живым" Олег Карпенко. — И наибольшая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев — от Донетчины до Львовщины, от Одессы до Черновцов.Сегодня первый комплекс "ШАРК" передан воинам Вооруженных Сил и уже скоро они будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины".

Напомним, общий проект ОККО и "Вернись живым" стартовал в ноябре прошлого года. Цель – закупка 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 млн грн. Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь горючим Pulls на АЗК ОККО, ведь с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 гривне на "ШАРКи", или же напрямую, — перечисляя средства на спецсчет фонда "Вернись живым".

Комплекс ШАРК

В состав одного комплекса входит высокопроходимое авто, оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках инициативы для ВСУ будут закуплены еще 25 резервных БПЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные при выполнении задач. Параллельно продолжаются обучение экипажей для управления разведкомплексами.