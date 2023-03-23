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Оккупанты покинули Новую Каховку на левом берегу Днепра - Генштаб ВСУ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Город в оккупации с 24 февраля 2022 года Новость обновлена 23 марта 2023, 19:22
Город в оккупации с 24 февраля 2022 года. Фото Иллюстративное фото

Цель отвода российских войск пока остается неизвестной

Российские оккупанты, которые не прекращают давить на востоке, отвели свои силы из Новой Каховки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Перед этим россияне не забыли обокрасть местных жителей.

Информацию сообщили в Генштабе ВСУ. Произошло это еще в среду, 22 марта.

Перед тем, как покинуть населенный пункт, оккупанты обошли дома местных и вынесли из них все, что могли: бытовую технику, электронные приборы, драгоценности, одежду и мобильные телефоны. Мародерили агрессоры в крупных размерах.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", — сказано в сообщении.

На карте портала DeepStateMAP информация пока не обновилась. Напомним, что населенный пункт находится в оккупации с первого дня войны — 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне теряют свой потенциал на Бахмутском направлении. Кроме того, у оккупантов по всей линии фронта огромный дефицит боевой техники, который нечем компенсировать.

Теги:
#Херсонская область #Новая Каховка #Оккупанты