Оккупанты покинули Новую Каховку на левом берегу Днепра - Генштаб ВСУ

Цель отвода российских войск пока остается неизвестной

Российские оккупанты, которые не прекращают давить на востоке, отвели свои силы из Новой Каховки на левом берегу Днепра в Херсонской области. Перед этим россияне не забыли обокрасть местных жителей.

Информацию сообщили в Генштабе ВСУ. Произошло это еще в среду, 22 марта.

Перед тем, как покинуть населенный пункт, оккупанты обошли дома местных и вынесли из них все, что могли: бытовую технику, электронные приборы, драгоценности, одежду и мобильные телефоны. Мародерили агрессоры в крупных размерах.

"По состоянию на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в населенном пункте Новая Каховка Херсонской области покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения с целью наживы. Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", — сказано в сообщении.

На карте портала DeepStateMAP информация пока не обновилась. Напомним, что населенный пункт находится в оккупации с первого дня войны — 24 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне теряют свой потенциал на Бахмутском направлении. Кроме того, у оккупантов по всей линии фронта огромный дефицит боевой техники, который нечем компенсировать.