Не только Бахмут и Авдеевка: названы направления фронта, где россия также может попытаться прорваться (карта)

ВСУ необходимо контролировать всю линию границы с россией

Сейчас самые горячие бои с оккупационной армией россии идут на левом и правом флангах таких городов как Угледар, Авдеевка, Бахмут. Однако они являются не единственными направлениями, на которых украинским защитникам нужно быть внимательнее.

Угледар, Авдеевка и Бахмут — там идут самые кровавые бои с оккупантом

Об этом в своем интервью для издания "Украинская правда" рассказал руководитель военного департамента фонда "Повернись живим", бывший разведчик (2015-2016 гг). Андрей Рымарук, отвечая на вопросы журналиста о том, какие еще горячие точки не стоит оставлять без внимания.

"Они не менее активно работают как раз на направлении Сватово — Кременная. Пытаются оттеснить нас от Кременной и не дать нам возможности там создать оперативное пространство для контрнаступательных действий", - пояснил он.

Направление Святово-Кременная

По словам Рымарука, Сватово крайне важен для оккупантов населенный пункт, ведь он логистическое сердце почти всей Луганской области. Именно туда они будут опрокидывать большее количество личного состава.

Что касается Бахмута, то, по мнению экс-разведчика, россиянам отбить его все же не удастся. И когда они это осознают, по всей вероятности, перебросят сосредоточенные там усилия на Юг.

Также он добавил, что активно начала распространяться информация о том, что достаточно большое количество вражеских подразделений выходит из временно оккупированного Крыма для систематического проведения демонстрационных действий на южном направлении: от Орехового до Гуляйполя. Рымарук отметил, что это может помочь агрессору открыть дорогу в направлении Курахово.

"А Курахово – это уже конец Донецкой области, дальше – Запорожская область. Поэтому нужно обращать внимание на всю линию разграничения и на границу с российской федерацией", – подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, как командир сводной тактической группы, воюющей в Бахмуте, полковник Евгений Межевикин сообщил, что в Вооруженных силах Украины есть все шансы, чтобы удержать "самый горячий" украинский город Бахмут.