"Имеют все шансы": легендарный украинский танкист рассказал о непростой ситуации в Бахмуте

ВСУ нуждаются в усилении, чтобы не пускать врага вплотную к городу

Вооруженные силы Украины имеют все шансы, чтобы удержать самый "горячий" украинский город Бахмут, где идут кровавые бои с оккупационной армией россии. Более того, украинцы имеют достаточное количество усилий, чтобы выбить оттуда противника и нанести россиянам максимальные потери.

Такое утверждение в интервью The New York Times высказал командир сводной тактической группы, воюющей в Бахмуте, полковник Евгений Межевикин.

"Я уверен, что Бахмут удержится. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага из этого города, но это зависит от задач, стоящих перед командованием, будь то удержание города или причинение противнику максимальных потерь", — пояснил он.

По словам полковника, у подразделений, работающих в Бахмуте, есть острая потребность в усилении, технике и боеприпасах. Именно дополнительные силы помогли бы уничтожать противника и его резервы еще на подступах к городу. Более того, при таком развитии событий нашим защитникам удалось бы максимально уменьшить свои потери и избежать жестких боев в пределах населенного пункта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как военный эксперт Евгений Дикий назвал следующие города-цели российских кафиров, за которые они возьмутся при условии, что выбьют украинских военных из Бахмута.