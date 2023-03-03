Если ВСУ выйдут из Бахмута: военный эксперт назвал четыре города, которые окажутся под ударом рф (карта)

Эксперт назвал города — целые окупантов после Бахмута

Уход Вооруженных сил Украины из Бахмута (Донецкая область), где в последние недели идут самые горячие бои с оккупационной армией россии, не станет для врага мощным прорывом на Донбассе. Однако создаст ряд существенных проблем для Украины, ведь захватив Бахмут, противник возьмется за такие города как Славянск, Краматорск, Константиновка и Северск.

Об этом эксперт Международного института демократий, военный эксперт, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал в комментарии "Телеграфу ". По его словам, если оккупанты отразят в ВСУ Бахмут, то эти города сразу превратятся из прифронтовых на фронтовые. Однако именно с военной точки зрения потеря Бахмута не станет для Украины катастрофической.

"Но дело в том, объясняет эксперт, что уход наших воинов из Бахмута не станет каким-либо прорывом фронта или выходом на границы Донбасса для россиян. Для нас это создаст серьезные гуманитарные проблемы, потому что придется эвакуировать население трех крупных городов, за которые противник возьмется после Бахмута (Славянск, Краматорск, Константиновка) и одного маленького (Северск)", - объяснил Дикий.

Карта боевых действий в Украине

Эксперт также привел пример, что, если оккупанты уже восьмой месяц подряд пытаются дожать Бахмут, положив ради этого большое количество своих элитных подразделений, то агломерацию Славянск-Краматорск-Константиновка им придется не меньше, чем год-полтора. Однако ВСУ єтого времени противнику точно не дадут.

"А кто им даст столько времени? Скорее всего, на этом их "большое наступление" окончательно выдохнется", — подытожил Дикий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук назвал ключевые города, деоккупация которых позволит Вооруженным силам одержать победу над россией.