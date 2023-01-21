Боец ВСУ назвал ключевые города, деоккупация которых завершит войну с россией

"Вторая армия мира" до последнего будет пытаться удерживать многострадальный Мариуполь

Кровавая российско-украинская война закончится только тогда, когда враг потеряет четыре ключевых для него города: Донецк, Луганск, Мелитополь и Мариуполь.

Об этом волонтер, боец ВСУ и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук рассказал во время интервью в программе "Время: Online".

"Я говорю и повторяю, что война в Украине закончится после падения четырех ключевых городов (ред. – для россиян). Первый – это Мелитополь, второй – это Луганск. И Луганск имеет гораздо более важное стратегическое значение, чем Донецк. Третий город – это Мариуполь", – объяснил он.

По словам украинского защитника, наибольшую ценность для оккупантов сейчас имеет многострадальный Мариуполь, поэтому именно этот город российская армия будет пытаться удержать чуть ли не до последнего дыхания. Что касается Донецка, то захватчики могут уйти оттуда под мощным натиском ВСУ.

"Я скажу, что за Мариуполь россияне будут вгрызаться до последнего. Они, скорее, сдадут Донецк, Симферополь, а вот Мариуполь — нет. По одной простой причине – преступления, не успевают они их скрывать. И последним украинским городом, полностью снимающим их оборону"., будет Симферополь", – подытожил Макарук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, полномасштабная война в Украине может закончиться до конца 2023 года. В то же время он подчеркнул, что сейчас давать какие-либо гарантии бесполезно.