Хорошая новость для тыла, плохая - для фронта: что показало "большое наступление" россиян

Эксперт Международного института демократий, военный эксперт, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий поделился с "Телеграфом" выводами и прогнозами

Страшные бои в районе Бахмута на севере Донецкой области продолжаются уже восемь месяцев. Особенно жарко там стало где-то с середины осени, а за зиму российские оккупанты обстрелами фактически стерли город с лица земли. Давит противник также в районе Сватово и Кременной на Луганщине.

Своими выводами касательно зимней военной кампании, а также прогнозами на ближайшее время с "Телеграфом" поделился эксперт Международного института демократий, военный эксперт, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Большое наступление" идет на локальных участках с помощью "трехволновки"

"Ключевым итогом зимней кампании стало российское так называемое "большое наступление", которого ожидали где угодно – на Киев, из Беларуси – на Сарны или хотя бы в виде "клещей" из-под Запорожской и Харьковской областей – на весь левый берег. А в результате оказалось, что всё, на что сейчас способна рф, – это наступление на нынешней линии фронта. И нигде более. То, что сейчас происходит на том же Донбассе, и есть помпезно анонсированное "большое наступление". Никакого другого, думаю, не будет", – считает Евгений Дикий.

По его словам, для тыла – это однозначно хорошая новость. То есть ни одна другая область Украины, кроме тех, где и так ведутся боевые действия, не пострадает от наступательных действий агрессора. Но для фронта новость не так хороша.

"С точки зрения россиян, решение ограничить наступление имеющейся линией фронта, достаточно разумно. К сожалению, они учатся на ошибках. И, в отличие от февраля 2022-го, трезво оценили свои ресурсы и способность Украины к сопротивлению. В Кремле поняли, что единственным их преимуществом является количество биомассы – в данном случае сотен тысяч свежемобилизованных. Нет уже такого, как ранее, преимущества в бронетехнике, в артиллерии, нет господства в воздухе. А вот "пушечное мясо" есть, причем в огромном количестве", – поясняет эксперт.

Евгений Дикий приводит такие цифры. Год назад, на момент широкомасштабного вторжения, на нашу территорию приперлось 180 тысяч оккупантов. И это количество вело боевые действия в десяти областях Украины одновременно. Сейчас на нашей территории, по словам эксперта, около 350 тысяч оккупантов – и это в границах четырех областей.

"То есть концентрация противника в районах боевых действий выросла в разы. Да, оккупанты не могут мощно прорывать фронт, делать какие-то глубокие продвижения в тыл, идти маршем на столицу. Но способны, как асфальтовым катком, продавливать нашу линию обороны, – поясняет эксперт. – Платя за это страшную цену, но когда это останавливало Кремль?"

В ход, по словам Евгения Дикого, идет традиционная российская "трехволновка". Когда первая волна идет заведомо на убой. Тех, кто в ней, списывают фактически еще до боя. Вторая волна, как правило, тоже становится удобрением. А третья уже может пройти. Потому что к моменту ее наплыва наши защитники зачастую вымотаны, у них заканчивается боекомплект. Даже элементарно перегревается оружие – ни один пулемет или автомат не рассчитан на то, чтобы работать часами без перерыва.

И этой классической, еще жуковской, "трехволновкой" россияне наступают сейчас. Сдерживать такой натиск очень сложно, подчеркивает эксперт.

Бахмут превратился в мини-Сталинград

В районе того же Бахмута сейчас тяжело не только потому, что противник бросил туда очень мощные силы, отмечает Евгений Дикий.

"В качестве "пушечного мяса" первой волны выступают пригожинские зэки, которые достаточно мотивированы уже тем, что не хотят на 20 лет возвращаться в лагеря, из которых вырвались. Но наступают ведь там не только "вагнеровцы". Им на подмогу брошены фактически последние достаточно профессиональные части воздушно-десантных войск рф. Плюс – подтянули больше арты. И вся эта махина продавливает нашу оборону", – поясняет эксперт.

Дело еще в том, продолжает Евгений Дикий, что бои ведутся в городской застройке. Точнее, в том, что от нее осталось.

"Это – сражения в руинах. Контактный пехотный бой, когда ты близко видишь противника, когда дело доходит чуть ли не до рукопашной. В такой ситуации нам не помогут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, тут не имеет значения преимущество в технике. "Броня" (что наша, что российская) в остатки Бахмута практически не заезжает, потому что живет там считаные минуты. Там практически круглосуточно идет страшный пехотный бой, какого мир не видел, наверное, со Второй мировой. Такой себе мини-Сталинград", – рассказывает эксперт.

Иная ситуация, по его словам, – бои под Угледаром. Там оккупанты не смогли дойти до застройки. Те считаные километры открытого пространства, которые им предстоит для этого преодолеть, превратились для захватчиков в огромную братскую могилу. Неделями они пытаются это сделать, но их бронеколонны эффективно уничтожаются дальним огнем ВСУ, причем практически без потерь с нашей стороны.

"В Бахмуте, к сожалению, о таком ведении боя говорить уже не приходится. А в условиях городских боев преимущество именно в "пушечном мясе" играет на руку россиянам, – поясняет Евгений Дикий. – Да, мы можем смеяться над этими "мобиками", над тем, как низка их подготовка и мотивация. Говорить, что три-четыре таких "вояки" не заменят одного профессионального бойца. Но 30-40 – заменят. Тем более что и с нашей стороны воюют не сплошные "рэмбо". Да, украинские бойцы намного лучше мотивированы, оснащены, лучше соображают (уровень развития у нас выше, чем у россиян). Но с точки зрения профессиональной подготовки – они тоже в основной массе не кадровые военные, а мобилизованные. Российское вторжение вырвало их из мирной жизни. Так что профессиональный уровень среднего украинского и российского мобилизованного относительно схож. И нашу мотивацию на отдельных участках фронта враг просто перебивает своим количеством. Тем самым медленным продавливанием нашей обороны на локальных частях фронта".

С военной точки зрения, оставление Бахмута – вовсе не катастрофа

Ситуация такой будет еще месяц-два, прогнозирует эксперт. И особых успехов россияне не добьются, уверен он.

"Максимум, на что захватчики могут рассчитывать – дожать Бахмут. Такая вероятность не просто существует, но является достаточно высокой, – считает Евгений Дикий. – Признаюсь честно, я не ожидал, что Бахмут продержится до конца зимы. Защитники Украины в данном случае совершили фактически невозможное. И не стоит удивляться или огорчаться, если в какой-то момент чудо закончится – и ВСУ придется оставить этот город".

Но дело в том, поясняет эксперт, что отход наших воинов из Бахмута не станет неким прорывом фронта или выходом на границы Донбасса для россиян. Для нас это создаст серьезные гуманитарные проблемы, потому что придется эвакуировать население трех больших городов, за которые противник примется после Бахмута (Славянск, Краматорск, Константиновка) и одного маленького (Сиверск). Ведь они из прифронтовых сразу станут фронтовыми – как сейчас Бахмут. Но с военной точки зрения оставление Бахмута – вовсе не катастрофа, подчеркивает Евгений Дикий.

"Если этот город россияне пытаются дожать уже восьмой месяц, положив там немало своих элитных подразделений, то агломерацию Славянск — Краматорск — Константиновка они могут штурмовать год-полтора. А кто им даст столько времени? Скорее всего, на этом их "большое наступление" окончательно выдохнется", – считает эксперт.

Не прогнозирует он особых перемен и на еще одном "горячем" направлении – Сватово—Кременная на Луганщине.

"Туда россияне бросили три дивизии, сформированные из новых "мобиков". У противника задача-максимум – вернуть контроль над жд-станцией Купянск-Узловой (Харьковщина). Она недаром так называется. Это, действительно, узловая станция, очень важная логистически. Сомневаюсь, что у оккупантов что-то там получится. Но они, по крайней мере, сумели поменяться с нами ролями. Еще недавно мы давили на линию Сватово—Кременная, и фактически бои шли на околицах Кременной, мы готовились к штурму города. Но когда к противнику прибыло мощное подкрепление, ВСУ перешли в оборону. И всё же, как мне кажется, линия фронта в том районе существенно не сдвинется в обозримом будущем (плюс-минус месяц) ни в одну сторону, – размышляет Евгений Дикий. – Ну а более дальние прогнозы о том же нашем контрнаступлении примерно с конца апреля-мая следует делать ближе ко второй половине весны".