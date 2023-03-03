Оккупанты могут изменить стратегию под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Основные ресурсы и силы враг продолжает бросать на восточные рубежи украинской обороны

После "диверсионного" переполоха в Брянщине россияне усилили давление не только на информационном, но и реальном фронте. В частности, под Купянском враг совершает ограниченные наземные атаки и предпринимает попытки наступления на Кременную. Серьезным остается и направление Бахмута, где россияне понемногу сменяют тактику. Вместо взятия города в оцепление они пытаются сосредоточиться на вытеснении ВСУ за пределы населенного пункта.

Детальнее об этом говорится в свежем своде Института изучения войны (ISW). Специалисты подчеркивают, что на юго-западных и северо-восточных подступах к Бахмуту несколько уменьшились усилия врага по созданию общей возможности окружения

Тем временем, украинские военные серьезно могут усилить свое присутствие в воздушном пространстве над временно оккупированными территориями. По крайней мере, оккупанты отчитываются, что над Крымом участились ущерб якобы именно украинских беспилотников.

Карта боев в Украине 3.03.2023

Восток Украины

Продолжается укрепление россиянами линий обороны со стороны Белгородской области рф. На самом фронте россияне проявляют активность вблизи Купянска, а также пытаются наступать под Кременной. Однако только за прошедшие сутки попытки штурма были успешно отражены ВСУ под самой Кременной, а также Белогоровкой и Спорным. При этом отдельные пророссийские "военкоры" заявляют об отдельных контрнаступательных действиях украинской армии на этом направлении.

В целом враг пытается перекинуть в Луганскую область еще больше техники, однако из-за погодных условий это становится весьма трудно. Это касается не только ее транспортировки, но и использования. Не приносят россиянам особый успех и попытки атаковать небольшими группами.

Карта боев на востоке Украины 3.03.2023

Бахмутское направление все еще остается одним из самых интенсивных в плане боев. За прошедшие сутки украинским защитникам удалось отразить наступление вблизи самого Бахмута, а также населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Ивановское и Хромово. Российские источники также указывали на вероятные боевые столкновения под Григоровкой, Федоровкой, Раздолевкой и Веселым. Помимо этого оккупанты, похоже, работают над перекрытием части трассы Т0504.

Вполне вероятно, что большинство нынешних действий оккупантов действительно направлено на сокращение усилий по общему окружению Бахмута. Россияне могут попытаться изменить тактику, сосредоточившись только на наступлении с северо-востока. Скорее всего, они постараются достичь полного вытеснения украинских сил из города. При этом в Украине хоть и не исключают возможность стратегического отступления из Бахмута, но подчеркивают, что это будет сделано только при особых обстоятельствах. Пока же оборона населенного пункта продолжается.

Карта боев под Донецком 3.03.2023

Фиксируются очередные попытки российского наступления и в пригороде Донецка. Однако большинство из них не имеют успеха — как под Авдеевкой в районе Каменки, Веселого, Водяного, Невельского, Северного и Марьинки. Отдельная активность проявляется у россиян и на западе Донецкой области. Не исключено, что они могли добиться определенных успехов под Угледаром. В этом районе враг усиливает присутствие, пытаясь атаковать город по меньшей мере по пять раз в день. При этом используется тактика применения малых военных групп по 10 или менее солдат. Однако в большинстве своем оккупантам все же приходится держать оборону, а не наступать.

Юг Украины

2 марта россияне на южном направлении продолжали регулярные обстрелы к западу от Гуляйполя. Также достается отдельным районам Херсона, Николаева и Днепропетровщины. Главная попытка врага — создать условия для дальнейших наступательных действий на юге Украины. Однако особых признаков готовности армии РФ восстановить длительное наступление в Запорожской или Херсонской областях специалистами не фиксируется.

Карта боев в Херсонской области 3.03.2023

Интересно, что украинские военные в это время усиливают свое присутствие в воздушном пространстве, в частности, за счет получения новых беспилотников. Только за минувшие сутки российские оккупанты жаловались на атаки дронов на временно оккупированный полуостров. За предыдущие сутки, кстати, враг отчитывался о якобы двух сбитых БПЛА близ города Саки. Весьма поразительный контраст со временем 1 марта, когда россияне утверждали, что им удалось уничтожить по меньшей мере 10 военных птиц. Подтверждение со стороны украинской стороны не имел ни один из инцидентов.

Карта боев в Запорожской области 3.03.2023

Следует отметить, что по всей линии фронта одной из основных задач ВСУ является тотальное уничтожение врага, пришедшего нас убивать. Это особенно заметно под Бахмутом, где разница в потерях воюющих армий поразительна — россияне могут терять в несколько раз больше солдат, чем ВСУ. Больше конкретики рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также "Телеграф" рассказывал, что для большей эффективности украинской армии США могут передать Киеву новейшие дроны, применяемые как для ударов, так и для разведки.