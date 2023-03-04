Не паниковать и верить в ВСУ: боец рассказал, что происходит под Бахмутом (видео)

Ситуация остается тяжелой, однако паниковать не стоит

Вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои, однако ВСУ продолжают стойко держать оборону, а местами даже наносят локальные контрудары.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко (позывной "Стоун"), который находится непосредственно возле города, в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

По его словам, в тактике оккупантов ничего не изменилось и они, как и прежде, пытаются атаковать его с трех сторон. Он отметил, что изначально россияне пытались прорваться с юга, однако потом к украинским защитникам подошло подкрепление и захватчикам пришлось отступать, отдавая даже свои передовые позиции.

В то же время на севере города они усиливают давление и даже прошли Ягодное и Берховку. Однако Волощенко говорит, что на самом деле ситуация не настолько страшная, как это может показаться на карте.

Вместе с тем военнослужащий отметил, что в результате совещания военного руководства, было принято решение не отдавать Бахмут, после чего к городу перебросили подкрепления.

"Я призываю перестать паниковать и довериться, потому что силы обороны и военное командование сейчас делают все правильно", — сказал он.

По его словам, Бахмут исполняет стратегическую роль, а противник просто разбивает свои волны об город-крепость и бросили туда даже элитные войска.

"То есть, сначала они кидали туда что попало, а сейчас уже жертвуют самым дорогим, что они возможно даже готовили на Киев", — отметил военнослужащий.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", что если ВСУ уйдут из Бахмута, то российские войска будут угрожать сразу четырем городам.