Укр

Не паниковать и верить в ВСУ: боец рассказал, что происходит под Бахмутом (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
1866
ВСУ
ВСУ

Ситуация остается тяжелой, однако паниковать не стоит

Вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои, однако ВСУ продолжают стойко держать оборону, а местами даже наносят локальные контрудары.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Петр Волощенко (позывной "Стоун"), который находится непосредственно возле города, в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия".

По его словам, в тактике оккупантов ничего не изменилось и они, как и прежде, пытаются атаковать его с трех сторон. Он отметил, что изначально россияне пытались прорваться с юга, однако потом к украинским защитникам подошло подкрепление и захватчикам пришлось отступать, отдавая даже свои передовые позиции.

В то же время на севере города они усиливают давление и даже прошли Ягодное и Берховку. Однако Волощенко говорит, что на самом деле ситуация не настолько страшная, как это может показаться на карте.

Вместе с тем военнослужащий отметил, что в результате совещания военного руководства, было принято решение не отдавать Бахмут, после чего к городу перебросили подкрепления.

"Я призываю перестать паниковать и довериться, потому что силы обороны и военное командование сейчас делают все правильно", — сказал он.

По его словам, Бахмут исполняет стратегическую роль, а противник просто разбивает свои волны об город-крепость и бросили туда даже элитные войска.

"То есть, сначала они кидали туда что попало, а сейчас уже жертвуют самым дорогим, что они возможно даже готовили на Киев", — отметил военнослужащий.

Как сообщалось ранее, военный эксперт, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал "Телеграфу", что если ВСУ уйдут из Бахмута, то российские войска будут угрожать сразу четырем городам.

Теги:
#Донбасс #Бахмут