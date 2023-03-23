Окупанти залишили Нову Каховку на лівому березі Дніпра — Генштаб ЗСУ

Мета відведення російських військ поки що залишається невідомою

Російські окупанти, які не припиняють тиснути на сході, відвели свої сили з Нової Каховки на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Перед цим росіяни не забули обікрасти місцевих мешканців.

Інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ. Сталося це ще у середу, 22 березня.

Перед тим, як залишити населений пункт, окупанти обійшли будинки місцевих та винесли з них усе, що могли: побутову техніку, електронні прилади, коштовності, одяг та мобільні телефони. Мародерили агресори у великих розмірах.

"Станом на 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області покинули місто. Цьому передував обхід найближчих приміщень місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфіскували" у цивільного населення у великій кількості побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", — сказано у повідомленні.

На карті порталу DeepStateMAP інформація поки що не оновилася. Нагадаємо, що населений пункт перебуває в окупації з першого дня війни – 24 лютого 2022 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни втрачають свій потенціал на Бахмутському напрямку. Крім того, в окупантів по всій лінії фронту величезний дефіцит бойової техніки, який не має чим компенсувати.