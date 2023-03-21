Наступальний потенціал росіян слабшає: у Генштабі розповіли про ситуацію у Бахмуті

Ворог стягує велику кількість живої сили та техніки для захоплення Бахмута, але марно

Запеклі бої за Бахмут продовжуються, а ЗСУ могли навіть контратакувати ворога. Щодо успіхів росіян, то війська противника втрачають свій наступальний потенціал.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ увечері 21 березня. Росіяни намагаються наступати на Бахмут, але з кожним разом у них це виходить все гірше.

Зараз активні наступальні дії росіяни проводять на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямах. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут і на Авдіївському напрямку.

Окупанти продовжують тиснути на Бахмут, регулярно обстрілюючи місто з важкої артилерії. При цьому окупанти втрачають свій наступальний потенціал. Для захоплення міста задіяна величезна кількість живої сили, техніки та озброєння. Але, незважаючи на великі ресурси, спроби росіян марні і армія ворога зазнає суттєвих втрат.

"Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки оккупантів у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та в північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області", — повідомили у Генштабі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни перекинули під Бахмут ще більше сил. Окупанти бояться, що ЗСУ можуть перейти у контрнаступ, тому постійно перебувають у стані повної бойової готовності.