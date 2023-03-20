Українські війська могли контратакувати під Бахмутом: свіжі карти боїв в Україні

Українські військові продовжують стримувати настання росіян на сході

Поки російські сили намагаються максимально покращити становище на фронті в побоювання контрнаступу українських військ у районі Бахмута або на півдні країни, весняний російський наступ може наближатися до кульмінації. Усі наступальні операції росіян у перші місяці 2023 року не принесли нічого, окрім тактичних успіхів та втрат.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Ворог продовжує спроби прорвати лінію української оборони, проте максимум вони змогли її відсунути.

За даними Генштабу, ворог продовжує наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. За добу відбито 69 атак.

Карта боїв в Україні

Схід України

Ворог продовжує наступ на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Бої йдуть від околиць Площанки до півдня Діброви, пишуть аналітики DeepState. За їхньою оцінкою, найактивніше противник намагається тиснути біля Гряниківки, на Масютівку та з Діброви. Наступальні дії ворога зафіксовано біля Новоселівського, Кремінної, Білогорівки.

Карта боїв у Харківській та Луганській області

На Бахмутському напрямку відбито атаки в самому Бахмуті, в районі Івановського, Богданівки, Григорівки. Декілька джерел повідомляє, що російські сили, ймовірно, досягли незначних успіхів у районі Богданівки. Ворогу вдалося розширити зону контролю біля Залізнянського. За повідомленнями ISW, українські сили могли провести локальну контратаку на південний захід від Бахмута. Кадри з геолокацією показують, що українські сили провели успішну контратаку на південний захід від н. п. Іванівське (6 км на захід від Бахмута) і відтіснили російські сили далі від траси у цьому районі.

Карта боїв у Бахмуті

На околицях Донецька продовжуються атаки ворога. Окупанти могли просунутися до Бердичів за 10 км на північний захід від Авдіївки. За даними Генштабу, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках ворог наступав у районі Кам’янки, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Бердичів та Мар’їнки.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону та обстрілює населені пункти вздовж лінії зіткнення. Російські війська продовжують споруджувати укріплення. На Запорізькому напрямі українська артилерія добре відпрацьовує по ворогу.

Лінія фронту у Запорізькій області

Лінія фронту Херсонська та Миколаївська області

Як раніше повідомляв "Телеграф", на півдні України майже щотижня ліквідують когось із високопоставлених окупантів чи колаборантів. Напередодні вибухом було вбито командира ППС у Новій Каховці.