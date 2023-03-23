Массированных атак как раньше уже не будет: в ГУР сделали заявление об остатке ракет в рф

Украина занимается укреплением собственной системы ПВО, что позволит отбивать еще уничтожать еще больший процент вражеских снарядов

Массированные ракетные удары по Украине в какой-то период полномасштабной войны стали, к сожалению, почти обычным явлением. В последнее время россияне пытаются комбинировать такие атаки с наплывом беспилотников, что свидетельствует о частичном снарядном голоде. Подтверждает это и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий. По его словам, ныне армия рф может иметь около 15% ракет от запаса, который был до полномасштабного вторжения.

Детальнее об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина". Скибицкий подчеркнул, что украинские спецслужбы регулярно ведут подсчеты по поводу возможных потерь противника в боеприпасах. Остаток — не такой уж и большой, особенно учитывая, что речь идет об "Искандерах", "Калибрах", различных ракетах класса "Х" и "Кинжалах".

"Однако если рассматривать отдельно по видам, то, например, запасы "Калибров", Х-101 и Х-555 составляют даже менее 10%", — подчеркнул представитель разведки.

По его мнению, сейчас российские оккупанты снизили интенсивность массированных обстрелов, ведь должны накапливать ракеты для очередных ударов. При этом врагу важно направлять снаряды не только на критическую инфраструктуру, но и военные объекты, пункты управления, позиции наших защитников и логистические пути.

"Если руководствоваться логикой, то с целью прорыва нашей противовоздушной обороны для них эффективнее наносить массированные удары. Именно поэтому они начали комбинировать разные типы ракет – начиная от высокоточных, старых Х-22, гиперзвуковых "Кинжалов" и заканчивая зенитными ракетами С-300. Кроме того, враг начал активнее использовать БПЛА, разные воздушные шары для отвлечения и разведки нашей ПВО", — говорит Вадим Скибицкий.

Он подчеркивает, что, согласно оценке ГУР, сегодня армия рф не способна совершать столь масштабные обстрелы, как это было даже зимой. Залпы из 90-110 высокоточных ракет ныне россиянам не "по карману", ведь снарядный голод ощущается. Именно поэтому они и прибегают к тактике накопления боеприпасов и комбинированию разного вида ракет и дронов. Украина тоже не стоит на месте — усиливает систему ПВО, прежде всего для сухопутной группировки, чтобы иметь больше возможностей для обезвреживания враждебных сил.

Напомним, что в ночь на 22 марта россия совершила массовую атаку дронами по ряду регионов Украины. В частности, пострадала и Киевщина, где " шахед" попал в общежитие. Есть раненые и погибшие.

"Телеграф" также рассказывал, на какие именно объекты враг может обратить свое "ракетное внимание" в ближайшее время.