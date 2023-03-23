"Большое наступление" показало несостоятельность россии: в ГУР оценили, сколько еще кремль сможет воевать

Россияне надеялись на стремительный успех хотя бы на одном направлении, однако он отсутствует

Несколько долгих месяцев российская пропаганда анонсировала "большое наступление" армии рф на фронте в Украине. К своему концу близится март, однако успехов у врага нет. По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого, общая бравада оккупантов больше основывалась на дезинформации и общей переоценке собственных возможностей. В реальности они столкнулись с невозможностью вести наступление на нескольких направлениях одновременно.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина". Скибицкий подчеркивает, что сейчас российская армия имеет единственную цель — выйти на административные границы Донетчины и Луганщины. Однако особого успеха они не имеют, ведь это требует планирования и проведения широкомасштабных стратегических операций .

Разведчик добавляет, что ведомство, на которое он работает, регулярно обновляет информацию о позициях и численности вражеских войск. Благодаря этому в Генштабе ВСУ могут планировать дальнейшие контрдействия. Пока можно говорить, что россияне в основном наиболее активны на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Купянском и Шахтерском направлениях. Враг производит определенную подготовку и разведку, пытаясь найти слабые места в украинской обороне.

"Но еще в начале вторжения стало очевидно, что россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях — это невозможно. Это опыт года войны", — подчеркивает Скибицкий.

Так что "большое наступление" захлебнулось, так и не начавшись. Вместе с тем, напоминает разведчик, россияне начали активно готовиться к обороне на Херсонщине, в Запорожской области и Крыму. Единственное место, где они все еще активны – Донбасс.

"Военная разведка Литвы говорит, что запас россии – это два года, – говорит Скибицкий. – Мы также говорим, что они могут вести войну еще 2023 – максимум 2024 год – все. Это – если мы говорим о конвенционной войне. А если усилить санкции, то этот запас будет еще меньше".

Напомним, что не все западные партнеры столь критично оценивают возможности россии относительно наступления. Так, в США на днях предупредили Украину о возможной подготовке оккупантов к очередному прорыву линии фронта.

Как выглядит ситуация на разных боевых направлениях, можно узнать из свежего анализа от Института изучения войны.