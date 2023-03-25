Зеленский объяснил, почему Украина не начинает анонсированное контрнаступление

Российские военные все еще имеют гораздо больше боеприпасов, чем украинская сторона

Украина уже несколько недель живет в ожидании обещанного контрнаступления ВСУ, однако он все еще не начался. Президент Владимир Зеленский говорит, что для этого есть веские основания. В частности, нехватка западного вооружения, ведь враг до сих пор имеет серьезное преимущество в техническом обеспечении. ВСУ пока ожидают новых поставок боеприпасов, а также истребителей.

Об этом он заявил во время интервью японскому изданию Yomiuri. С представителем иностранного СМИ Зеленский пообщался во время железнодорожной поездки из Херсона в Киев.

"Мы еще не можем начать. Мы еще не можем их [военных] отправить", — подчеркнул он, говоря о перспективах весеннего контрнаступления ВСУ.

По словам президента, ситуация на востоке страны очень тяжелая, и одна из причин – именно недостаток боеприпасов. Их сейчас Украина ожидает от партнеров. Зеленский также подчеркнул, что россияне все еще ежедневно выстреливают втрое больше, чем могут позволить себе украинские защитники.

Политик призвал иностранных партнеров найти политическую волю, которая помогла бы ускорить процесс предоставления Украине необходимого вооружения. По его мнению, ждать нельзя, ведь война не останавливается и каждый день уносит новые жизни.

"Телеграф" ранее писал, что для осуществления контрнаступления украинскими военными следует выполнить четыре основных условия. По словам военного аналитика Евгения Дикого, пока исполнена всего одна.

Также мы рассказывали, какие оценки подготовки ВСУ дают российские оккупанты. Враг уже готовится к ударам по отдельным направлениям, и некоторые из них весьма неожиданны.