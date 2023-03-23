Куда ударят ВСУ во время контрнаступления: пригожин назвал неожиданные направления

"Вагнеровцам" скоро может быть уже не под силу сражаться в Украине

Ожидаемое многими контрнаступление ВСУ еще на началось, а некоторые оккупанты уже начинают скулить. Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, по всей видимости, решил собрать своих наемников и бежать куда подальше от ВСУ, а также, по канонам белорусского диктатора лукашенко, рассказал о "четырех позициях", откуда наши воины готовят удар.

Заявления пригожина публикует его пресс-служба.

По его словам Украина получила от западных союзников большое количество техники, а также подготовила резервов порядка 200 тысяч человек. Пригожин считает, что все эти силы наша страна будет концентрировать в разных места. Одним из таких мест внезапно стал Белгород.

"Если мы идем с севера на юг — вероятный удар, который они постараются нанести, это выход на территорию Белгорода, под Белгород для того, чтобы он стал хорошей "разменной картой" для давления на рф. Второе — они будут пытаться разорвать линию Сватово — Кременная. Третье — концентрация на Бахмуте. Четвертое — Запорожское направление для того, чтобы выйти на Бердянск, Мелитополь и Мариуполь", — считает Пригожин.

Стоит отметим, что в ходе этого комментария пригожин, в необычной для себя манере, необычно уважительно отзывался о министерстве обороны рф, почти не критиковал его и в целом говорил, что "все будет в порядке", если заранее принять меры по противодействию планам ВСУ.

И пока главарь наемников готовится в наступлению ВСУ, в Bloomberg узнали о его дальнейших планах. По информации журналистов, на фоне сокращения снабжения армии наемников, пригожин готовится свернуть свою деятельность в Украине и перебросить ЧВК в Африку.

"После нескольких недель публичных жалоб на то, что военные не доставляют жизненно важные снаряды и другие предметы снабжения, ранее в этом месяце Пригожин признал, что после окончания битвы за Бахмут "Вагнеру" придется "перезагрузить и сократить его численность". Недавно он расхваливал захват Вагнером села в этом районе, но не упомянул, что его население по последней переписи составляло всего два человека", — говорится в материале.

При этом журналисты пишут, что в настоящее время нет никаких признаков того, что пригожин передислоцирует войска в Африку, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции там, вероятно, привлекут больше его внимания в будущем, поскольку ситуация в Украине стала более сложной для его сил.

Сам же пригожин уже успел прокомментировать данную статью и заверил, что якобы ничего такого не намерен делать.

"Я не знаю, что сообщает Bloomberg, но, видимо, они знают лучше, чем я сам, что мы будем делать дальше. Пока мы нужны своей стране, мы воюем на территории Украины", — передает пресс-служба его слова.

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