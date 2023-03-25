"Могут повторить": генерал Муженко назвал вероятное направление большого наступления россиян

Оккупанты начинают формировать и создавать новые дивизии для участия в войне в Украине

Несмотря на западные инсайды по поводу вероятного отказа российской армии от "большого наступления" в реальности все может быть далеко не так. По всей вероятности, для эффекта неожиданности враг мог изменить основное направление, на котором будет собирать силы для удара. По мнению экс-начальника Генштаба ВСУ генерала Виктора Муженко, из-за особого символизма, который очень любят россияне, новая угроза может зависнуть над Харьковщиной.

Детальнее об этом он рассказал в интервью изданию "Факты". Муженко подчеркнул, что оккупанты сейчас имеют отдельный потенциал и возможность создавать новые дивизии и бригады. Чтобы они "реализовались" на практике, им нужны боевые задачи, причем весьма масштабного характера. Именно поэтому руководство армии рф вполне может планировать удар по Харьковщине — северо-западнее или северо-восточнее областного центра.

Именно по таким выводам военный имеет отдельное объяснение. И главная идея здесь – уже упомянутый символизм.

"В этом году они будут праздновать 80-летие Курской битвы. Тогда это был коренной перелом в восточной кампании Второй мировой войны по меньшей мере, если не вообще всей войны. Это сражение продолжалось с 5 по 23 июля 1943 года, после чего произошло наступление советской армии и, как следствие, ее выход по рубежу реки Днепр. А 23 августа был освобожден Харьков. Кстати, все это происходило на территории, где и сейчас идут или могут быть бои, — говорит Муженко. — Учитывая российский символизм, их идеологемы "деды воевали", "можем повторит", могут существовать планы, которые как раз вкладываются в такую идеологическую обертку".

При этом генерал не сообщает об этом для дополнительной паники. По его словам, из-за значительного истощения в войне у россиян пока нет достаточно сил, чтобы полноценно развернуть большую операцию для наступления. Единственное, на что хватит возможности, — максимум операция стратегического уровня.

"Например, нанести удар севернее Харькова, возможно, ближе к Полтаве и выйти на Днепр. Возможно, будет меньший масштаб этой операции. Например, юго-западнее Харькова — Волчанск, Купянск, Изюм и оттуда на Лозовую, Запорожье, чтобы окружить группировку, которое у нас сейчас находится на территории Донбасса и Харьковщины", — прогнозирует Виктор Муженко.

Он подчеркивает, что больше россиянам вряд хватит как живой силы, так и вооружения.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, почему украинская армия до сих пор не начала анонсированное весеннее контрнаступление. Ситуацию объяснил президент Владимир Зеленский.

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