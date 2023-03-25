Война — день 395: оккупанты давят на Бахмут, а ВСУ активизировались на юге

Оперативно о главном 25 марта

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 395 дней. Основные усилия противник, как и прежде, фокусирует на направлении Бахмута, но также пытается проводить наступательные действия и на ряде других направлений на Донбассе. В свою очередь ВСУ активизировались на юге. При этом в СМИ попала информация о том, что россияне намерены перейти от наступательных действий к обороне, чтобы не дать Украине провести успешное контрнаступление.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 марта, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Кремль отказался от дальнейшего наступления в Украине и сосредоточил усилия на обороне, — Bloomberg.

00:00 Жителей Одессы предупредили о том, что в этом году полноценного курортного сезона тоже не будет.

"Сегодня еще рано говорить, что побережье – это курортная зона. Это зона обороны", – сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

О происходившем 22 марта читайте в материале: Война — день 392: враг бьет по жилым домам дронами и ракетами

Информация за 23 марта доступна в сводке: Война — день 393: россияне "отгребают" под Бахмутом, но готовят новую подлость

С данными за 24 марта можно ознакомиться в трансляции: Война — день 394: оккупанты нанесли удар дронами и продолжают штурмовать на Донбассе