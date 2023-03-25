Оккупанты обстреляли Херсон: попали в пункт выдачи гуманитарки

Два человека получили ранения

Российские оккупанты вновь нанесли удары по Херсону, из-за чего под обстрел попал пункт выдачи гуманитарной помощи.

Как проинформировал в своем Telegram-канале руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин, вследствие российских артиллерийских ударов пострадали два человека.

"Из-за обстрелов пострадали два человека – 41-летняя женщина и 25-летний мужчина. С минно-взрывными травмами и осколочными ранениями их госпитализировали в больницу", — сообщил он.

Прокудин подчеркнул, что оккупанты продолжают бить по местам, где предоставляют помощь мирному населению, и напомнил, что накануне удар был нанесен по "пункту несокрушимости" в Константиновке, что в Донецкой области.

Обстрел Константиновки произошел в ночь на 24 марта, когда россияне запустили по городу модифицированные ракеты С-300. Одна из них упала на здание "пункту несокрушимости", а вторая взорвалась рядом. В самом здании находились три женщины-переселенки, выжить им не удалось.

Как сообщалось ранее, 22 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью и попали в жилую многоэтажку. Вследствие удара пострадали 34 человека, один из которых позже скончался в больнице.