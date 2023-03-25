путину не выиграть войну на истощение: экс-офицер ЦРУ назвал причины

Ситуация с экономикой россии весьма катастрофична, хотя это всячески пытаются скрыть

Западные прогнозы относительно продолжительности полномасштабной русско-украинской войны в последнее время становятся все более необнадеживающими. Однако нередко эти данные могут быть перекручены из-за пропаганды, на что и обращает внимание бывший агент ЦРУ Дуглас Лондон. По его мнению, несмотря на всю внешнюю браваду, россия не способна выиграть войну на истощение, которая фактически добьет экономику и армию этой страны.

Детальнее свою оценку нынешней ситуации Лондон дал в собственной колонке для The Wall Street Journal. Следует добавить, что американец не только бывший офицер разведки, но и действующий преподаватель в университете Джорджтаун и автор тематической книги "Вербовщик".

По его словам, сейчас в печати ситуация выглядит так, будто российский диктатор владимир путин принял решение истощить Украину затягиванием войны. Этому вроде бы помогают западные партнеры Украины, постоянно переживающие из-за возможной эскалации конфликта благодаря поставке нового оружия. Дуглас Лондон убежден, что эта ситуация далеко неоднозначна.

"Хотя он создает негибкий имидж, мистер путин, кажется, все еще думает как офицер разведки. Они редко совершают ту же ошибку дважды, особенно когда им было стыдно. Если бы он действительно был таким безрассудным и слепым к реальности, каким его иногда рисуют, российские войска не отошли бы из окрестностей Киева год назад", — подчеркивает экс-представитель ЦРУ.

Лондон также отмечает, что большие потери армии, подрывающие авторитет кремля, и постоянно растущее давление на власть со стороны иностранных стран уже начинают играть серьезную роль в нынешней войне.

"В то время, как некоторые насмехаются над эффективностью западных экономических санкций, Москва безумно работает над укреплением рубля и поиска альтернативных потребителей для экспорта энергии, от которой большинство Европы отказалось. По мере того, как война продолжается, путин будет сталкиваться с все более сложным выбором между финансированием конфликта и улучшением экономики. И любые военные поставки, которые россия ищет в Китае, Иране и Северной Корее, вряд ли являются благотворительными пожертвованиями", — пишет бывший разведчик.

По его оценкам, опыт работы в ЦРУ ему подсказывает, что затяжная война повредит как раз Москве, а Киеву. Пока россияне топчутся на отдельных направлениях, Украина получает современное оружие и налаживает новые логистические пути для дальнейших поставок боеприпасов.

"Мистер путин, скорее всего, не надеется на войну на истощение, но хочет, чтобы мир думал, что он надеется. Его кампании по дезинформации были разработаны, чтобы изобразить себя и рф сильнее их", — убежден Лондон.

Он подчеркивает, что сейчас путин ждет, пока противник допустит слабину, а иностранные партнеры будут достаточно уставшими, чтобы согласиться на выгодный для кремля вариант мирных переговоров. Об этом, по мнению экс-офицера ЦРУ, свидетельствует яркое одобрение российским правительством "мирного плана" Китая. Именно поэтому так важно сейчас не снижать давление на Москву, а наоборот усиливать. Война против Украины должна ежедневно становиться для путина все более дорогой.

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