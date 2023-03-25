С Днем Службы безопасности Украины! Красивые открытки и пожелания к празднику

Есть возможность пожелать сотрудникам СБУ всего самого доброго и поблагодарить за их труд, особенно важный в военное время

В календаре на март 2023 года немало особых дат, в том числе профессиональных праздников. Один из них – День Службы безопасности Украины, который отмечают 25 марта. Если у вас есть знакомые, работающие в этой сфере, то обязательно поздравьте их в эту субботу и поблагодарите за труд!

День СБУ празднуют в Украине с 2001 года, когда был дан соответствующий указ президента. Почему именно такая дата? После провозглашения независимости нашей страны начали формировать необходимые государственные органы. "Закон о Службе безопасности Украины" парламентарии утвердили как раз 25 марта 1992 года.

В честь этого праздника "Телеграф" публикует подборку красочных открыток ко Дню Службы безопасности Украины 25 марта. Выбирайте картинку, которая понравилась, и отправляйте виновникам даты в удобном мессенджере.

Красивые картинки на День Службы безопасности Украины

Открытки с Днем Службы безопасности Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в 2023 году украинцы будут отмечать важный церковный праздник Пасху. Напомним, у верующих григорианского и юлианского календаря разные даты празднования. Накануне Пасхи христиане чтят еще одно знаменательное событие, в народе этот праздник называют Вербным воскресеньем.