Авдеевка в "красной зоне", местных просят выезжать: бои за город все ожесточеннее

Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов

Прифронтовой город Авдеевка Донецкой области оказался в "красной зоне". В частности, въезд в него теперь закрыт для журналистов и волонтеров. Это связано с обострением ситуации в городе и вокруг него.

На запрет на посещение города был дан прямой приказ, потому журналистов, которые пытаются попасть в Авдеевку обманным путем, просят не нарушать эти правила для собственной безопасности. Об этом сегодня, 27 марта, в своем видеообращении сообщил мэр Авдеевки Виталий Барабаш.

"Они (журналисты, — Ред.) пытаются заезжать в город, притворятся волонтерами, которые якобы завозят гуманитарную помощь местным жителям. Этого не нужно делать, всего есть достаточно, местные власти над этим работают", — сказал городской глава.

В то же время днем ранее Виталий Барабаш сообщал о том, что оккупанты обстреливают город с каждым днем все больше. В связи с большим количеством прилетом с 26 марта в Авдеевке началась эвакуация сотрудников коммунальных служб.

"Перспектива в городе, как говорят, очень не очень. Каждый день у нас складываются многоэтажные дома. Нету, наверное, последние пару недель, такого дня, чтобы к нам не прилетали какие-нибудь ракетные удары", — отметил Барабаш.

В ближайшее время, по мнению городского главы, Авдеевка может стать второй Марьинкой, а потому всех местных жителей Барабаш призывает эвакуироваться в более безопасные места.

Карта боевых действий в Донецкой области

"Сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались", — обратился к местным жителям мэр.

По его словам, уже вскоре в городе не будет мобильной связи. Ее отключат, потому как в Авдеевке, к сожалению, находятся украинцы, которые буквально сдают наших военных врагу и в этом случае отключение связи поможет предотвратить подобные случаи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты буквально стирают с лица земли Авдеевку. 26 марта захватчики нанесли ракетные удары сразу по двум многоквартирным домам в городе.